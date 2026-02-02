हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका ने भारत पर लगा टैरिफ घटाया, ट्रंप ने PM मोदी से फोन पर बात करने के बाद किया ऐलान

अमेरिका ने भारत पर लगा टैरिफ घटाया, ट्रंप ने PM मोदी से फोन पर बात करने के बाद किया ऐलान

India-US Trade Deal: ट्रंप ने भारत पर 31 जुलाई, 2025 को 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया था. ट्रंप का कहना था कि भारत रूस के लिए वॉर मशीन के रूप में काम कर रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 02 Feb 2026 11:28 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका ने भारत पर लगे टैरिफ 25 फीसदी को घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात करने के कुछ ही देर बाद ही इसका ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनने की जानकारी दी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की और कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. उन्होंने कहा कि भारत अब ज्यादा तेल अमेरिकाा और वेनेजुएला से खरीदेगा.

ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, 'आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी. वे मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं. हमने ट्रेड और रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने सहित कई मुद्दों पर बात की. भारत रूस से तेल की खरीद को बंद करने के साथ-साथ अमेरिका और वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हुआ है. इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं.'

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती और सम्मान के नाते और उनके अनुरोध पर तुरंत प्रभाव से, हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील पर सहमत हुए. इसके तहत अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ को कम करके 25 फीसदी से 18 फीसदी कर देगा. भारत भी इसी प्रकार अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर-शुल्क बाधाओं को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा.'

राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने 'बाय अमेरिकन' नीति के तहत अमेरिका से बड़े पैमाने पर खरीदारी का भी वादा किया है, जिसमें 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद शामिल होंगे. ट्रंप ने कहा कि भारत-अमेरिका संबंध आने वाले समय में और मजबूत होंगे और दोनों नेता ऐसे हैं जो काम करके दिखाते हैं.

सर्जियो गोर ने ट्रेड डील पर जताई खुशी

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ कटौती में ऐलान के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का रिएक्शन भी आया है. उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा, 'जैसा कि मैंने कई बार कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा मित्र मानते हैं! आज शाम ट्रेड डील की खबर से बेहद खुश हूं. अमेरिका और भारत के संबंधों में असीमित संभावनाएं हैं!'

ट्रंप ने कब लगाया था भारत पर टैरिफ? 

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 31 जुलाई, 2025 को टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. यूएस प्रेसिडेंट ने भारतीय उत्पादों के अमेरिका में होने वाले निर्यातों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में रूसी तेल खरीद को लेकर बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. ट्रंप का कहना था कि भारत रूस से कच्चा तेल न खरीदे क्योंकि इससे यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को मदद मिल रही है. 

Published at : 02 Feb 2026 10:35 PM (IST)
