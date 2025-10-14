इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जितना अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं, उतना ही वो अपने खास स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से भी सुर्खियों में बनी रहती हैं. हालांकि इस बार इटेलियन प्रधानमंत्री अन्य कारणों से चर्चा में हैं. दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल स्टेज पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को लेकर ऐसा कमेंट किया कि ये वायरल हो गया.

ट्रंप के बयान के बाद मेलोनी का रिएक्शन भी देखने लायक था. वीडियो में आप देख सकते हैं कि मिस्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के नेताओं के साथ खड़े हैं. इसी बीच वे इटली की प्रधानमंत्री को लेकर बात करने लगते हैं. इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यहां पर एक युवा महिला हैं. आमतौर पर अमेरिका में जब कोई किसी महिला को खूबसूरत कहता है, तो उनके राजनीतिक करियर का अंत मान लिया जाता है लेकिन मैं ये चांस लेना चाहता हूं. इतना सुनकर मेलोनी पहले तो थोड़ा चौंक जाती हैं और अपनी मुस्कुराहट रोकती हुई नजर आती हैं.

'मैंने तुम्हें खूबसूरत कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा'

डोनाल्ड ट्रंप पीछे मुड़ते ही मेलोनी से सीधा कहते हैं कि मैंने तुम्हें खूबसूरत कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा क्योंकि तुम सुंदर हो. जब मेलोनी इस पर मुस्कुरा देती हैं तो ट्रंप उन्हें शुक्रिया कहते हैं और बोलते हैं कि उन्हें ये अच्छा लगा.

तुलसी गबार्ड को लेकर ट्रंप ने क्या कहा था

हालांकि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इस तरह किसी महिला की तारीफ की हो. डोनाल्ड ट्रंप अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने पिछले दिनों तुलसी गबार्ड की तारीफ करते हुए उन्हें ‘हॉटेस्ट इन द रूम’ कहा था, जिस पर भी विवाद हुआ था.

डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले अपनी सेक्रेटरी लेविट की तारीफ में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, जब उन्होंने उनके बोलने के अंदाज की तुलना गोलियां चलने से की थी. ट्रंप पुरुषों की तारीफ में भी गुड लुकिंग और मैस्कुलिन जैसे शब्द बोल चुके हैं.

