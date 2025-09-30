Trump Gaza Peace Plan: शहबाज और मुनीर ने ऐसा क्या कह दिया, खुशी से फूले नहीं समाए ट्रंप, बोले- 'ये दोनों शुरू से ही मेरे...'
Trump Gaza Peace Plan: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस पूरे मामले में यूरोप सबसे एक्टिव रहा है. सऊदी अरब, कतर के अमीर, यूएई, जॉर्डन और तुर्की के राष्ट्रपति से मेरी बात हुई है.
डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार गाजा में शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है. ट्रंप कई बार गाजा में रियल इस्टेट बिजनेस को लेकर भी बातें कर चुके हैं. हालांकि इस बार ट्रंप के समर्थन में कई देश नजर आ रहे हैं, जिनमें उनके साथ पाकिस्तान और अन्य अरब देश भी हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में गाजा शांति प्लान का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की जमकर तारीफ की. ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल मुनीर शुरू से ही हमारे साथ थे. उन्होंने अभी एक बयान जारी किया है कि वे इस समझौते में पूरी तरह विश्वास करते हैं. उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल की ओर से एक बड़ा नोटिस है, कि वे इसका 100 प्रतिशत समर्थन करते हैं.
अरब देशों को लेकर क्या बोले ट्रंप
गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए अरब और मुस्लिम देशों से मिले समर्थन पर बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पूरे क्षेत्र में अपने मित्रों और साझेदारों के साथ व्यापक बातचीत के बाद, मैं कई अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं को इस प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं.
पाकिस्तान शुरू से ही हमारे साथ था- ट्रंप
ट्रंप ने कहा कि इस पूरे मामले में यूरोप सबसे एक्टिव रहा है. सऊदी अरब, कतर के अमीर, संयुक्त अरब अमीरात ,जॉर्डन के शाह , तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ मेरी बैठकें और बातचीत हुई, हम साथ थे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल मुनीर शुरू से ही हमारे साथ थे. उन्होंने अभी एक बयान जारी किया है कि वे इस समझौते में पूरी तरह विश्वास करते हैं.
इजरायल-गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने शांति योजना लागू करने की भी घोषणा की है. ट्रंप और नेतन्याहू ने कहा है कि वे गाजा में युद्ध खत्म करने की योजना पर मिलकर सहमत हुए हैं. हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि हमास ट्रंप की शर्तें मानेगा या नहीं.
