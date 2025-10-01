हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'उम्मीद है मुझे कोविड नहीं होगा...', जब अमेरिका के हेल्थ मिनिस्टर को आई छींक तो डोनाल्ड ट्रंप ने लिए मजे!

'उम्मीद है मुझे कोविड नहीं होगा...', जब अमेरिका के हेल्थ मिनिस्टर को आई छींक तो डोनाल्ड ट्रंप ने लिए मजे!

व्हाइट हाउस में मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप मीडियो को सम्बोधित कर रहे थे, इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी और ट्रंप ने ऐसी टिप्पणी की, जिसे सुन लोग ठहाके लगाने लगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 01 Oct 2025 10:40 PM (IST)
Preferred Sources

व्हाइट हाउस में मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को ऐसी घटना घटी, जिसे देख वहां खड़े लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया को सम्बोधित कर रहे थे और दवाओं की कीमत कम करने के लिए फाइजर के साथ समझौते की घोषणा कर रहे थे. 

इसी दौरान ट्रंप के पीछे खड़े स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को अचानक छींक आ गई. हालांकि कैनेडी ने अपनी कोहनी पर धीरे से छींका, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की नजर उन पर पड़ गई. ट्रंप, जो अपने पहले इंसुलिन की कीमतें कम करने के प्रयासों के बारे में बोल रहे थे, ने मजाक में कहा, 'भगवान तुम्हारा भला करे, बॉबी. मुझे उम्मीद है कि मुझे कोविड नहीं हुआ होगा.'

ट्रंप की कमेंट पर अधिकारियों के चेहरे खिले

डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी को सुन अधिकारियों की चेहरे पर मुस्कान आ गई. ट्रंप ने तुरंत फाइजर के CEO अल्बर्ट बौर्ला को सुझाव दिया कि उन्हें पैक्सलोविड लेना चाहिए, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के लक्षणों के इलाज में किया जाता है. राष्ट्रपति ने मजाक में कहा, 'क्या आपके पास पैक्सलोविड नहीं है, मुझे तुरंत पैक्सलोविड दे दो.'

डोनाल्ड ट्रंप ने फाइजर दवाओं पर तीन साल के लिए टैरिफ में छूट दी है, यानी कंपनी को फिलहाल बढ़े हुए टैरिफ का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. इससे दवाओं की कीमतें कम रहेंगी और उसके आयात पर वित्तीय दबाव कम होगा.

 

'TrumpRx' वेबसाइट पर बिकेंगी फाइजर की दवाएं

कंपनी ने 'TrumpRx' नामक एक नई वेबसाइट की शुरुआत की है, जहां लोग सीधे फाइजर दवाइयों की खरीदारी कर सकते हैं. इससे बिचौलियों से बचाव होगा और दवाइयां सस्ती हो जाएंगी. हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि वेबसाइट कैसे काम करेगी. पिछले हफ्ते, ट्रंप ने दवाइयों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा. उन्होंने कहा कि ये टैरिफ अमेरिका में विनिर्माण संयंत्र बनाने वाली कंपनियों पर लागू नहीं होंगे.

इससे पहले, जुलाई में, ट्रंप ने 17 दवा कंपनियों को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया था कि वे अपनी दवाओं की कीमतें अन्य देशों में बेची जा रही कम कीमतों के बराबर करें. उन्होंने इस नीति को 'मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग' कहा था. 2024 में, अमेरिका लगभग 233 अरब डॉलर की दवाइयों और औषधीय उत्पादों का आयात करेगा.

ये भी पढ़ें:- एक साल में दहेज से जुड़े 15 हजार मामले, 6 हजार से ज्यादा महिलाओं की मौत...NCRB के आंकड़े देख रूह कांप जाएगी

Published at : 01 Oct 2025 10:40 PM (IST)
Tags :
America Donald Trump Robert F Kennedy Jr
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
वर्ल्ड नंबर-1 बने पाकिस्तान के सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
वर्ल्ड नंबर-1 बने सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
वर्ल्ड नंबर-1 बने पाकिस्तान के सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
वर्ल्ड नंबर-1 बने सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
बॉलीवुड
Photos: 66 साल की नीना गुप्ता का लुक देख खुली रह गईं आंखें, सारा तेंदुलकर ने लगाया ग्लैमर का तड़का
66 साल की नीना गुप्ता का लुक देख खुली रह गईं आंखें, सारा तेंदुलकर ने लगाया ग्लैमर का तड़का
जनरल नॉलेज
क्या जमीन खोदते हुए पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे पर निकला जा सकता है? जानिए कितनी आएंगी बाधाएं
क्या जमीन खोदते हुए पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे पर निकला जा सकता है? जानिए कितनी आएंगी बाधाएं
हेल्थ
Cancer Treatment in Maharashtra: कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
जनरल नॉलेज
Gandhi Jayanti 2025: इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget