'ट्रंप स्ट्रेट', अमेरिकी राष्ट्रपति ने होर्मुज का बदला नाम, शेयर किया मैप

ईरान ने अमेरिका के सामने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने का प्रस्ताव रखा है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी घोषणा कर दी है. उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम बदलकर 'ट्रंप स्ट्रेट' कर दिया है. ट्रंप ने इसको लेकर एक नक्शा भी शेयर किया है. अहम बात यह भी है कि वे इससे पहले होर्मुज का नाम बदलने का सुझाव दे चुके थे. अमेरिका-ईरान के बीच चल रहा तनाव और बढ़ सकता है.

दरअसल ट्रंप ने शनिवार (26 सितंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने ईरान और होर्मुज का नक्शा शेयर करते हुए बताया कि अब होर्मुज का नाम अमेरिका के लिए 'ट्रंप स्ट्रेट' होगा. ट्रंप की यह सोशल पोस्ट ईरान में बेचैनी बढ़ा सकती है, क्यों कि ईरान ने हाल ही में होर्मुज को दोबारा खोलने का प्रस्ताव दिया था. लिहाजा ट्रंप का नया कदम दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकता है.





होर्मुज को लेकर क्या बोले अराघची

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हाल ही में कहा है कि ईरान ने ट्रंप प्रशासन को एक प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत होर्मुज स्‍ट्रेट को दोबारा खोलने और बड़े स्तर पर चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सात दिनों के भीतर बातचीत फिर शुरू करने की बात कही गई है.

क्या खत्म नहीं होगी अमेरिका-ईरान के बीच का तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी तनाव फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है. ट्रंप का कहना है कि वे ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे. अमेरिका ने इसी वजह से ईरान पर अटैक भी किया था. इस युद्ध में दोनों को भयंकर नुकसान हुआ है. हालांकि अभी भी तनाव जारी है.

गौरतलब है कि अमेरिका ऐसी पुख्ता व्यवस्था चाहता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि तेहरान परमाणु हथियार विकसित न कर पाए. दूसरी ओर, ईरानी अधिकारियों का कहना है कि देश को शांतिपूर्ण और नागरिक जरूरतों वाला परमाणु कार्यक्रम चलाने की इजाजत मिलनी चाहिए.

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