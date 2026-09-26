गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ट्रंप स्ट्रेट', अमेरिकी राष्ट्रपति ने होर्मुज का बदला नाम, शेयर किया मैप

'ट्रंप स्ट्रेट', अमेरिकी राष्ट्रपति ने होर्मुज का बदला नाम, शेयर किया मैप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नया नक्शा शेयर किया है. उन्होंने होर्मुज का नाम अपनी तरफ से 'ट्रंप स्ट्रेट' कर दिया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 26 Sep 2026 07:47 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान ने अमेरिका के सामने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने का प्रस्ताव रखा है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी घोषणा कर दी है. उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम बदलकर 'ट्रंप स्ट्रेट' कर दिया है. ट्रंप ने इसको लेकर एक नक्शा भी शेयर किया है. अहम बात यह भी है कि वे इससे पहले होर्मुज का नाम बदलने का सुझाव दे चुके थे. अमेरिका-ईरान के बीच चल रहा तनाव और बढ़ सकता है.

दरअसल ट्रंप ने शनिवार (26 सितंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने ईरान और होर्मुज का नक्शा शेयर करते हुए बताया कि अब होर्मुज का नाम अमेरिका के लिए 'ट्रंप स्ट्रेट' होगा. ट्रंप की यह सोशल पोस्ट ईरान में बेचैनी बढ़ा सकती है, क्यों कि ईरान ने हाल ही में होर्मुज को दोबारा खोलने का प्रस्ताव दिया था. लिहाजा ट्रंप का नया कदम दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
विश्व
'स्वीकार्य नहीं..', ईरान की मदद करने पर ट्रंप ने शी जिनपिंग से क्या कहा?
'स्वीकार्य नहीं..', ईरान की मदद करने पर ट्रंप ने शी जिनपिंग से क्या कहा?
विश्व
'जिनपिंग- ट्रंप के बीच रिश्ते से जलन नहीं..', रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान
'जिनपिंग- ट्रंप के बीच रिश्ते से जलन नहीं..', रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान
विश्व
'आतंकवादी देश मुझसे पूछ रहा सवाल', पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर ने दिखाया आईना
'आतंकवादी देश मुझसे पूछ रहा सवाल', पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर ने दिखाया आईना


ट्रंप स्ट्रेट', अमेरिकी राष्ट्रपति ने होर्मुज का बदला नाम, शेयर किया मैप

होर्मुज को लेकर क्या बोले अराघची

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हाल ही में कहा है कि ईरान ने ट्रंप प्रशासन को एक प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत होर्मुज स्‍ट्रेट को दोबारा खोलने और बड़े स्तर पर चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सात दिनों के भीतर बातचीत फिर शुरू करने की बात कही गई है.

क्या खत्म नहीं होगी अमेरिका-ईरान के बीच का तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी तनाव फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है. ट्रंप का कहना है कि वे ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे. अमेरिका ने इसी वजह से ईरान पर अटैक भी किया था. इस युद्ध में दोनों को भयंकर नुकसान हुआ है. हालांकि अभी भी तनाव जारी है.

गौरतलब है कि अमेरिका ऐसी पुख्ता व्यवस्था चाहता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि तेहरान परमाणु हथियार विकसित न कर पाए. दूसरी ओर, ईरानी अधिकारियों का कहना है कि देश को शांतिपूर्ण और नागरिक जरूरतों वाला परमाणु कार्यक्रम चलाने की इजाजत मिलनी चाहिए.

यह भी पढ़ें : कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 07:33 AM (IST)
Tags :
Donald Trump US Breaking News Abp News DONALD Trump US Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
विश्व
'स्वीकार्य नहीं..', ईरान की मदद करने पर ट्रंप ने शी जिनपिंग से क्या कहा?
'स्वीकार्य नहीं..', ईरान की मदद करने पर ट्रंप ने शी जिनपिंग से क्या कहा?
विश्व
'जिनपिंग- ट्रंप के बीच रिश्ते से जलन नहीं..', रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान
'जिनपिंग- ट्रंप के बीच रिश्ते से जलन नहीं..', रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान
विश्व
'आतंकवादी देश मुझसे पूछ रहा सवाल', पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर ने दिखाया आईना
'आतंकवादी देश मुझसे पूछ रहा सवाल', पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर ने दिखाया आईना
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
विश्व
'जिनपिंग- ट्रंप के बीच रिश्ते से जलन नहीं..', रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान
'जिनपिंग- ट्रंप के बीच रिश्ते से जलन नहीं..', रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
सनग्लास लगाकर ही क्यों नेपाल PM बलेन शाह ने यूएनजीए में दी स्पीच? जानें वजह
सनग्लास लगाकर ही क्यों नेपाल PM बलेन शाह ने यूएनजीए में दी स्पीच? जानें वजह
बॉलीवुड
'करण अर्जुन' के गाने पर जमकर ममता कुलकर्णी थिरकीं, वीडियो वायरल
'करण अर्जुन' के गाने पर जमकर ममता कुलकर्णी थिरकीं, वीडियो वायरल
विश्व
'आतंकवादी देश मुझसे पूछ रहा सवाल', पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर ने दिखाया आईना
'आतंकवादी देश मुझसे पूछ रहा सवाल', पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर ने दिखाया आईना
एग्रीकल्चर
इस योजना के तहत खरीदें कृषि उपकरण, सरकार देगी आधी छूट
 इस योजना के तहत खरीदें कृषि उपकरण, सरकार देगी आधी छूट
फूड
चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं अदरक, इससे बनाएं चटपटी चटनी
चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं अदरक, इससे बनाएं चटपटी चटनी
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget