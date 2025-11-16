Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टकराव की खबरें शुरू से ही आती रही हैं. इसी बीच ट्रंप ने संकेत दिया है कि उन्होंने इस हफ्ते कई हाई लेवल की ब्रीफिंग और क्षेत्र में अमेरिका के बढ़ते शक्ति प्रदर्शन के बाद अब वेनेज़ुएला में कार्रवाई का मन बना लिया है. सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अधिकारियों ने इस हफ्ते ट्रंप को वेनेज़ुएला में सैन्य अभियानों के विकल्पों के बारे में जानकारी दी है, जिसका मकसद निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाना होगा.

सीएनएन के मुताबिक अमेरिकी सेना ने पेंटागन की तरफ से नाम दिए गए ऑपरेशन सदर्न स्पीयर अभियान के तहत एक दर्जन से ज्यादा युद्धपोतों और 15,000 सैनिकों को कैरेबियन क्षेत्र में तैनात कर दिया है. वो हमला करने के लिए आखिरी आदेश का इंतजार कर रहे हैं. ट्रंप ने शुक्रवार को संकेत दिया था कि वो प्रवासियों और नशीली दवाओं के फ्लो को कम करने के अपने प्रयासों और सत्ता परिवर्तन की संभावना के करीब पहुंच रहे हैं.

मैंने अपना मन बना लिया है- ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैंने अपना मन बना लिया है. मैं आपको यह नहीं बता सकता कि यह क्या होगा, लेकिन मैंने कुछ हद तक मन बना लिया है. सीएनएन के मुताबिक रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन सहित एक छोटे अधिकारियों के समूह ने बुधवार को राष्ट्रपति को वेनेजुएला पर हमला करने को लेकर जानकारी दी है.

अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अन्य टॉप अधिकारियों ने गुरुवार को सिचुएशन रूम में ट्रंप से मुलाकात की थी. सीएनएन के मुताबिक इन बैठकों में वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों, सरकारी प्रतिष्ठानों और ड्रग तस्करी मार्गों पर एयरस्ट्राइक से लेकर सीधे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को निशाना बनाने जैसे कठोर विकल्प भी शामिल हैं.

दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट की कैरेबियन में तैनाती

सीएनएन के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर. फोर्ड को कैरेबियन में भेज दिया गया है, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई है. उसके साथ तैनात 15,000 से ज्यादा सैनिक, दर्जनभर से ज्यादा युद्धपोत, क्रूजर, डेस्ट्रॉयर, एम्फिबियस असॉल्ट शिप और एक अटैक सबमरीन यह संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति पर नहीं, बल्कि संभावित सैन्य अभियान की वास्तविक तैयारी पर भी विचार कर रहा है.

क्या कर रहा है वेनेजुएला

वेनेजुएला ने भी भारी संख्या में सैनिकों को जमा करने की घोषणा कर दी है, जिसमें सैन्य हथियारों, उपकरणों और सैनिकों की बड़े पैमाने पर तैनाती की बात की गई है. ऐसे में दोनों देशों की सैन्य गतिविधियों ने गंभीर टकराव की आशंका को और बढ़ा दिया है.

