'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप,

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा पर एलियन्स से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप लगाया है, जिससे एक बार फिर Unidentified Aerial Phenomena (UAP) और UFO पर बहस तेज हो गई है. ट्रंप ने कहा कि अगर ओबामा की ये टिप्पणियां किसी मौजूदा राष्ट्रपति को दी गई खुफिया जानकारी पर आधारित हैं तो ये संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी को उजागर करने के बराबर हो सकती हैं.

एलियंस मौजूद हैं- ओबामा

ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा, 'उन्होंने (ओबामा) इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया. उन्होंने इसे गोपनीय जानकारी से निकाला. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. ओबामा ने बहुत बड़ी गलती की है.' हाल ही में पॉडकास्टर ब्रायन टायलर कोहेन के साथ एक इंटरव्यू में जब ओबामा से पूछा गया कि क्या एलियंस वास्तव में मौजूद हैं तो उन्होंने कहा, 'वे मौजूद हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा है और उन्हें एरिया 51 में नहीं रखा गया है.'

हमेशा चर्चा में रहा है एरिया 51

अमेरिकी वायु सेना का एरिया 51 लंबे समय से चर्चा में रहा है, जिसे लेकर दावा किया जाता है कि वहां एलियन के शव हैं और दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान भी रखे गए हैं. हालांकि 2013 में सार्वजनिक किए गए सीआईए के दस्तावेजों ने पुष्टि की कि इस स्थल का मुख्य रूप से उपयोग अति-गुप्त जासूसी विमानों के परीक्षण के लिए किया जाता था.

ओबामा के बयान को लेकर बवाल मचने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां इंटरव्यू के स्पीड राउंड वाले हिस्से के दौरान कही गईं थीं. उन्होंने आगे कहा कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान इसका कोई सबूत नहीं देखा है.

ओबामा के बयान पर क्या बोले ट्रंप

ओबामा के इस बयान को लेकर ट्रंप ने कहा कि मैं अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश दूंगा कि वे एलियन, Unidentified Aerial Phenomena (UAP) और Unidentified Flying Objects (UFO) उड़न तस्करी से संबंधित सरकारी फाइलों की पहचान कर उन्हें जारी करने की प्रक्रिया शुरू करें. साथ ही इन अत्यंत जटिल और बेहद रोचक मामलों से जुड़ी सभी अन्य सूचनाओं को भी शेयर करें.

ये भी पढ़ें

Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव