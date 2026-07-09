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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजिस शहर में दफनाए जाने हैं खामेनेई, अमेरिका ने उड़ाए वहां के दो ब्रिज, ईरान ने कहा- 'जनाज रोकने...'

जिस शहर में दफनाए जाने हैं खामेनेई, अमेरिका ने उड़ाए वहां के दो ब्रिज, ईरान ने कहा- 'जनाज रोकने...'

US Iran War: अमेरिका ने अयातुल्ला खामेनेई के होम टाउन मशहद में स्ट्राइक कर दी है. उसने शहर के दो बड़े पुल उड़ा दिए. अहम बात यह है कि खामेनेई को यहीं दफनाया जाना है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 09 Jul 2026 09:40 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आग फिर से भड़क उठी है. दोनों ही देश एक-दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं. इस बीच अमेरिका ने मशहद शहर के दो पुल उड़ा दिए हैं. यह ईरान के लिए बड़ा झटका है. मशहद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई का होम टाउन है और उनका जनाजा यहां पहुंचने वाले है. इससे पहले ही अमेरिका ने स्ट्राइक कर दी.

खामेनेई को गुरुवार (9 जुलाई) को उनके गृह शहर मशहद में दफनाया जाएगा और अमेरिका ने इसी शहर के दो पुल उड़ा दिए. ईरान ने इस हमले के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खामेनेई के जनाजे को प्रभावित करने की कोशिश में हैं. अहम बात यह भी है कि मशहद में एक होटल पर बैनर लगा है, जिस पर लिखा है - 'We will kill Trump.' ईरान के लोगों में ट्रंप और अमेरिका के प्रति भयंकर गुस्सा भरा है.

 

अपडेट जारी है...

यह भी पढ़ें : 'कुछ देर पहले ईरान से फोन आया, वे अब...', ताबड़तोड़ हमलों के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला दावा

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 09 Jul 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News DONALD Trump US Iran War
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