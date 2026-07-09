जिस शहर में दफनाए जाने हैं खामेनेई, अमेरिका ने उड़ाए वहां के दो ब्रिज, ईरान ने कहा- 'जनाज रोकने...'

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आग फिर से भड़क उठी है. दोनों ही देश एक-दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं. इस बीच अमेरिका ने मशहद शहर के दो पुल उड़ा दिए हैं. यह ईरान के लिए बड़ा झटका है. मशहद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई का होम टाउन है और उनका जनाजा यहां पहुंचने वाले है. इससे पहले ही अमेरिका ने स्ट्राइक कर दी.

खामेनेई को गुरुवार (9 जुलाई) को उनके गृह शहर मशहद में दफनाया जाएगा और अमेरिका ने इसी शहर के दो पुल उड़ा दिए. ईरान ने इस हमले के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खामेनेई के जनाजे को प्रभावित करने की कोशिश में हैं. अहम बात यह भी है कि मशहद में एक होटल पर बैनर लगा है, जिस पर लिखा है - 'We will kill Trump.' ईरान के लोगों में ट्रंप और अमेरिका के प्रति भयंकर गुस्सा भरा है.

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