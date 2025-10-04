हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS आर्मी में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान

US आर्मी में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान

अमेरिकी रक्षा विभाग की नई ग्रूमिंग नीति ने सिख, मुस्लिम और यहूदी सैनिकों में चिंता पैदा कर दी है. पेंटागन ने धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखने की छूट समाप्त करने का आदेश दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 04 Oct 2025 02:11 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) की नई ग्रूमिंग नीति ने धार्मिक समुदायों में गहरी चिंता पैदा कर दी है. रक्षा सचिव पीट हेगसेथ द्वारा जारी मेमो के अनुसार, सेना में दाढ़ी रखने की धार्मिक छूट को लगभग समाप्त कर दिया गया है. इसका मतलब है कि जो सैनिक धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखते थे, जैसे सिख, मुस्लिम और यहूदी उनकी सैन्य सेवा अब खतरे में पड़ सकती है.

नई नीति के तहत, सेना को 2010 से पहले के कठोर मानकों पर लौटने का आदेश दिया गया है. यानी दाढ़ी की छूट "सामान्यतः अनुमत नहीं" मानी जाएगी. यह फैसला 1981 के सुप्रीम कोर्ट केस गोल्डमैन बनाम वेनबर्गर की सख्त सैन्य अनुशासन नीति की याद दिलाता है. 30 सितंबर को मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको में 800 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए हेगसेथ ने कहा, “हमारे पास नॉर्डिक पगानों की सेना नहीं है.” इस भाषण के कुछ घंटों बाद ही सभी शाखाओं को निर्देश जारी कर दिए गए कि अगले 60 दिनों में धार्मिक छूट सहित लगभग सभी दाढ़ी छूट समाप्त कर दी जाए. यह नीति केवल स्पेशल फोर्सेस के लिए अस्थायी छूट छोड़ती है, जो स्थानीय आबादी में घुलने-मिलने के उद्देश्य से दी जाती है.

सिख समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया

इस फैसले ने सबसे पहले सिख समुदाय को झकझोर दिया. सिख कोअलिशन, जो अमेरिकी सेना में सिख सैनिकों के अधिकारों की प्रमुख वकालत करता है उन्होंने इसे वर्षों की समावेशिता की लड़ाई के साथ विश्वासघात बताया. सिख धर्म में केश (अकटे बाल) पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं. एक सिख सैनिक ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे केश मेरी पहचान हैं. यह समावेशिता की लड़ाई के बाद विश्वासघात जैसा लगता है.”सिखों का अमेरिकी सेना से जुड़ाव कोई नया नहीं है.

1917 में भगत सिंह थिंड पहले सिख थे जिन्हें पगड़ी पहनकर सेवा की अनुमति मिली. 2011 में रब्बी मेनाचेम स्टर्न और 2016 में कैप्टन सिमरतपाल सिंह ने अदालतों में अपने धार्मिक अधिकारों की जीत दर्ज की. 2022 के सिंह बनाम बर्गर मामले में अदालत ने फिर सिख सैनिकों के दाढ़ी और पगड़ी के अधिकारों की पुष्टि की. सिख कोअलिशन का कहना है कि दाढ़ी रखना सैन्य सेवा में कोई बाधा नहीं है क्योंकि सिख सैनिक गैस मास्क टेस्ट पास कर चुके हैं.

मुस्लिम और यहूदी समुदायों में भी असंतोष

नई नीति ने सिर्फ सिखों को नहीं, बल्कि मुस्लिम और ऑर्थोडॉक्स यहूदी सैनिकों को भी परेशान कर दिया है.मुस्लिम सैनिकों के लिए दाढ़ी रखना धार्मिक दायित्व है, जबकि यहूदियों के लिए यह उनकी पवित्र परंपरा का हिस्सा है.काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (CAIR) ने रक्षा सचिव को पत्र लिखकर सवाल किया कि क्या मुस्लिम, सिख और यहूदी सैनिकों की धार्मिक स्वतंत्रता अब भी सुरक्षित रहेगी?” CAIR ने अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन (First Amendment) का हवाला दिया और कहा कि लंबे समय से पेंटागन धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता देता आया है.

काले सैनिकों और अन्य समूहों पर भी असर

यह नीति केवल धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि नस्लीय दृष्टि से भी विवाद में है. काले सैनिकों को अक्सर “प्सूडो फॉलिकुलाइटिस बार्बे” नामक त्वचा रोग के कारण दाढ़ी रखने की चिकित्सकीय छूट दी जाती थी. अब नई नीति के तहत यह छूट भी स्थायी नहीं रहेगी. इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह नियम धर्म और नस्ल के आधार पर बहिष्कार की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता हैनॉर्स पगान सैनिकों ने भी इस नीति को अपनी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बताया है.

क्या यह नीति समावेशिता के खिलाफ कदम है?

कई मानवाधिकार संगठन और धार्मिक समूहों का मानना है कि यह फैसला अमेरिकी सेना की विविधता और समावेशिता की भावना के खिलाफ है. 2017 में जारी Army Directive 2017-03 ने सिखों, मुसलमानों और यहूदियों के लिए स्थायी छूट की व्यवस्था की थी. अब इस नीति के पलटने से न केवल धार्मिक स्वतंत्रता, बल्कि सेना में भरोसे और समानता की भावना पर भी असर पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: Sanae Takaichi: जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी साने ताकाइची! LDP अध्यक्ष का चुनाव जीता; भारत के बारे में कैसी है सोच?

Published at : 04 Oct 2025 02:11 PM (IST)
Tags :
Pentagon US Army WORLD NEWS IN HINDI Sikh Soldiers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह बनाम बादशाह, मासूम शर्मा की बैन, शिद्दत की एंडिंग, निशांची और मोर फीट मनन भारद्वाज
Janakpurdham Clashes: नेपाल में Durga प्रतिमा पर पथराव, घरों में आग लगाने की कोशिश
Chirag Paswan CM: चाचा Paras के बदले सुर, बोले- 'CM बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे'
Mosque on Govt Land: Sambhal मस्जिद हटाने की याचिका खारिज, HC से बड़ा झटका
Contaminated Cough Syrup: कफ सिरप से बच्चों की मौत, Tamil Nadu ने रोका Production, MP पर सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्रिकेट
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
जनरल नॉलेज
Malaysia Currency: मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
हेल्थ
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
नौकरी
Police Jobs 2025: बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget