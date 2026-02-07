हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'रूसी तेल खरीद नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', टैरिफ की धमकी पर एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना

'रूसी तेल खरीद नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', टैरिफ की धमकी पर एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना

India buy Russian Oil: पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा कि यह साफ तौर पर दबाव बनाने की कोशिश है क्योंकि रूस से हमारी तेल खरीद का US के साथ किसी द्विपक्षीय ट्रेड डील से कोई संबंध नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 Feb 2026 11:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील का ऐलान हो चुका है. डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर जुर्माने को लेकर लगाए गए 25 फीसदी टैरिफ को भी हटा लिया है. हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर भारत सीधे या किसी दूसरे चैनल के माध्यम से रूसी तेल खरीदता है तो यह जुर्माना फिर से लगा दिया जाएगा. डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये को एक्सपर्ट्स डबल स्टैंडर्ड करार दे रहे हैं.

PAK और चीन के लिए नरम रवैया भारत के लिए खतराः सिब्बल

भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने इस घटनाक्रम को डोनाल्ड ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड बताया. उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर दबाव बनाने की कोशिश है क्योंकि रूस से हमारी तेल खरीद का अमेरिका के साथ किसी द्विपक्षीय ट्रेड डील से कोई संबंध नहीं है. यह एक राजनीतिक मुद्दा है, जिसका निपटारा राजनीतिक स्तर पर ही होना चाहिए, न कि टैरिफ के जरिए.

उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा, 'रूस से भारत की तेल खरीद अमेरिका की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके उलट अमेरिका की ओर से पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करना भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा जरूर पैदा करता है. वहीं, चीन जो रूस से काफी ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल और गैस इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके प्रति अमेरिका का नरम रवैया भी भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए चिंता का विषय है, खासकर जब चीन का रुख भारत के प्रति हमेशा से दुश्मनी के तौर रहा है.'

पूर्व विदेश सचिव ने कहा, 'आखिर ऐसा क्यों है कि चीन की ओर से रूस से तेल और गैस की खरीद अमेरिका की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा नहीं मानी जाती? अमेरिका का यह कहना कि अगर भारत सीधे या किसी तीसरे देश के जरिए फिर से रूसी तेल खरीदता है तो उस पर नजर रखी जाएगी और सजा के तौर पर 25 प्रतिशत टैरिफ और अन्य संभावित कार्रवाई फिर से लागू की जा सकती है. यह भारत के लिए अपमान है और यह दिखाता है कि इस संबंध को बराबरी के रिश्ते के रूप में नहीं देखा जा रहा है.'

ट्रंप का मैसेज साफ, सिर्फ US से तेल खरीदे भारतः चेलानी

रणनीतिक एक्सपर्ट डॉ. ब्रह्मा चेलानी ने कहा, 'रूसी तेल को लेकर ट्रंप के कार्यकारी आदेश का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू उसकी निगरानी व्यवस्था है. इस आदेश के तहत औपचारिक रूप से अमेरिकी वाणिज्य सचिव को भारत के तेल आयात पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही एक स्पष्ट प्रावधान यह भी रखा गया है कि अगर यह पाया जाता है कि भारत ने रूसी तेल का आयात फिर से शुरू किया है, तो 25 प्रतिशत का टैरिफ तुरंत दोबारा लागू किया जा सकता है.'

उन्होंने कहा कि ट्रंप का कार्यकारी आदेश में जिस अप्रत्यक्ष रूप से शब्द इस्तेमाल किया गया है, वह विशेष रूप से महत्वपूर्ण और व्यापक मतलब वाला है. इसका मतलब यह हो सकता है कि अगर वॉशिंगटन को लगता है कि भारत से यूरोप या अमेरिका को निर्यात किए गए डीजल, जेट ईंधन या अन्य परिष्कृत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रूसी कच्चे तेल से बने हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है.’ उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन का मैसेज बिल्कुल साफ है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को एक ऐसे सप्लायर से जोड़ना, जो भौगोलिक रूप से काफी दूर है और जिसकी सप्लाई काफी ज्यादा महंगी पड़ती है यानी अमेरिका.

यह भी पढ़ेंः 'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भारत का आया जवाब, जानें क्या कहा?

Published at : 07 Feb 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
America Russian Oil RUSSIA INDIA CHINA DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राहुल मेरी तरफ बढ़ रहे थे, पता नहीं उनका इरादा क्या था?', रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप
'राहुल मेरी तरफ बढ़ रहे थे, पता नहीं उनका इरादा क्या था?', बिट्टू ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप
हरियाणा
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
इंडिया
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
क्रिकेट
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
Advertisement

वीडियोज

Janhit: बदले के लिए गिरफ्तार... या कानून की तलवार ? | PappuYadavArrested | Chitra Tripathi
Pappu Yadav Arrested: पप्पू की गिरफ्तारी का मिडनाइट ड्रामा | Bihar News | Pappu Yadav Update
Sandeep Chaudhary: 'विकसित भारत' की ओर कदम या निकलेगा देश का दम? | India-US Deal | Seedha Sawal
Pappu Yadav Arrested: धोखाधड़ी का मामला, Pappu Yadav पर संकट बढ़ा... | Bihar News
Chitra Tripathi: हिंदू राष्ट्र के नाम महासंग्राम ! Maulana Arshad Madani | Hindu Rashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राहुल मेरी तरफ बढ़ रहे थे, पता नहीं उनका इरादा क्या था?', रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप
'राहुल मेरी तरफ बढ़ रहे थे, पता नहीं उनका इरादा क्या था?', बिट्टू ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप
हरियाणा
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
इंडिया
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
क्रिकेट
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
बॉलीवुड
'रामायण' से विक्रांत मैस्सी का पत्ता हुआ साफ! अब ये एक्टर बनेगा 'रावण' का बेटा 'मेघनाद'
'रामायण' से विक्रांत मैस्सी का पत्ता हुआ साफ! अब ये एक्टर बनेगा 'रावण' का बेटा 'मेघनाद'
विश्व
'हमारे CDF आसिम मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', PAK में लगे जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
'मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
ट्रेंडिंग
गटर के ढक्कन बेचकर घर चला रहे पाकिस्तानी? लाहौर और कराची के वीडियो देख यूजर्स उड़ाने लगे मजाक, बोले- यह कंगाली की हद
गटर के ढक्कन बेचकर घर चला रहे पाकिस्तानी? लाहौर और कराची के वीडियो देख यूजर्स उड़ाने लगे मजाक, बोले- यह कंगाली की हद
हेल्थ
हर घूंट पानी के बाद यूरिन क्यों आता है? जानिए क्या है इसका कारण और शरीर का पूरा साइंस
हर घूंट पानी के बाद यूरिन क्यों आता है? जानिए क्या है इसका कारण और शरीर का पूरा साइंस
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget