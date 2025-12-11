हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
US-India Tariff: भारत पर टैरिफ से गुस्से में अमेरिकी राजनेता , ट्रंप को दे डाली चेतावनी- 'ऐसे कोई...'

भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ को लेकर अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल और सिडनी कामलागर ने ट्रंप प्रशासन पर हमला बोला है. दोनों का मानना है कि टैरिफ से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 11 Dec 2025 08:23 AM (IST)
अमेरिकी ने तमाम देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाया है, इस लिस्ट में भारत का भी नाम शामिल है. टैरिफ से पैदा हुआ तनाव को कम करने के लिए दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं, हालांकि इसका परिणाम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है. इस बीच अमेरिका के कई राजनेता भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर ट्रंप से नाराज हैं. यूनाइटेड स्टेट्स की रिप्रेजेंटेटिव प्रमिला जयपाल ने कहा कि हम टैरिफ को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. ये टैरिफ इंडिया की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं. ये अमेरिकन बिजनेस और कंज्यूमर्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. 

प्रमिला जयपाल ने कहा कि पिछले हफ़्ते ही मैंने वाशिंगटन स्टेट में एक फैमिली-ओन्ड कंपनी की बात सुनी, जो इंडिया से आने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है. उन्होंने मुझे बताया कि वे लोग 120 सालों से काम कर रहे हैं. अब ये टैरिफ उनके बिजनेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है. वे बढ़ी हुई कॉस्ट को पूरा करने के लिए या तो अपना प्रोडक्शन छोटा करने या ऑफ़शोर करने पर विचार कर रहे हैं. 

अमेरिकी प्रतिनिधि सिडनी कामगार-डोव का बयान

अमेरिकी प्रतिनिधि सिडनी कामगार-डोव ने भी टैरिफ का विरोध करते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन ने वह रिश्ता बिगाड़ दिया है, जो दशकों की मेहनत से मजबूत हुआ था. उन्होंने कहा कि ये टैरिफ भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं. ट्रंप की नीतियों ने दोनों देशों की शीर्ष-स्तरीय बैठकों को पटरी से उतार दिया है. 50% शुल्क लगाना भारत को अलग-थलग करने जैसा कदम है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत पर रूसी तेल के आयात को लेकर लगाया गया 25% टैरिफ भी सही नहीं है, जबकि अमेरिका में कुछ लोग रूस के साथ गुप्त सौदों की कोशिश कर रहे हैं.

H-1B वीज़ा की नई फीस भी विवादों में

कामगार ने इस बात पर भी चिंता जताई कि H-1B वीज़ा पर 100,000 डॉलर (करीब 83 लाख रुपये) की फीस लगाने से उन भारतीय पेशेवरों को झटका लगेगा, जिन्होंने विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और कला के क्षेत्र में अमेरिका को नई ऊंचाइयां दी हैं.

क्या भारत को अमेरिका से दूर धकेला जा रहा है?

कामगार ने चेतावनी दी कि गलत नीतियां भारत जैसे रणनीतिक साझेदार को दूर कर सकती हैं. इसका फायदा चीन और रूस जैसे देश उठाएंगे. उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से कोई नोबेल नहीं मिलता, बल्कि साझेदारी टूटती है.

Published at : 11 Dec 2025 08:23 AM (IST)
