अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाली वस्तुओं पर 100 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसे चीन ने डबल स्टैंडर्ड और व्यापारिक आचरण का अनुचित उदाहरण बताते हुए कड़ी निंदा की है. ट्रंप का यह कदम चीन द्वारा रेयर अर्थ (Rare-Earth Minerals) के निर्यात पर लगाए गए सख्त नियंत्रण के जवाब में आया है.

चीन ने स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा लगाए गए नियंत्रण वैध हैं और वह वैश्विक औद्योगिक और सप्लाई चेन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी देशों के साथ संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार है. वहीं, अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस महीने की निर्धारित बैठक रद्द की जा सकती है.

चीन ने अमेरिका पर लगाए ये आरोप

चीन ने आरोप लगाया है कि सितंबर के बाद से अमेरिका ने चीन पर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है. मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'इन कदमों ने चीन के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक वार्ता के माहौल को गंभीर रूप से प्रभावित किया है.' वाणिज्य मंत्रालय ने यह भी कहा, 'हर मोड़ पर उच्च टैरिफ की धमकी देना चीन से बातचीत का सही तरीका नहीं है.'

चीन ने ट्रंप प्रशासन से की ये अपील

चीन ने ट्रंप प्रशासन से अपने व्यापार दृष्टिकोण में बदलाव करने की अपील की है और 'उच्च टैरिफ की धमकियों' की निंदा की. वहीं, चीनी मंत्रालय ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका अपनी गलत नीतियों पर अड़ा रहा तो चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगा.

चीनी प्रवक्ता ने आगे कहा, 'चीन की स्थिति स्पष्ट है, हम व्यापार युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम उससे डरते भी नहीं. हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वह अपनी गलत प्रथाओं को तुरंत सुधारें.'

ट्रंप ने चीन पर लगाया 100 फीसदी एक्सट्रा टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100 % एक्सट्रा टैरिफ लगाते हुए कहा कि चीन द्वारा रेयर अर्थ मिनरल्स पर लिया गया फैसला सभी देशों को प्रभावित करेगा. उन्होंने इसे नैतिक अपमान बताया और कहा कि यह चीन की विश्व व्यापार पर हावी होने की लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है. ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका एकतरफा कार्रवाई करेगा, चाहे अन्य देश कुछ भी करें. उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका चीन पर 100% नए टैरिफ लगाएगा, जो वर्तमान में लगे किसी भी टैरिफ से अलग और अतिरिक्त होंगे.

