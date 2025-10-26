हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वरेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?

रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?

मलेशिया में अमेरिका और चीन के बीच हुई दो दिवसीय वार्ता में कृषि, व्यापार, टिकटॉक और फेंटेनाइल पर सहमति बनी, जिसमें ट्रंप और शी जिनपिंग की आगामी मुलाकात के लिए सकारात्मक रूपरेखा तैयार हुई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 26 Oct 2025 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन  के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच दो दिवसीय वार्ता संपन्न हुई. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने रविवार को मीडिया को बताया कि दोनों पक्षों की मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग की नींव रखेगी. यूएस वित्त मंत्री ने बताया कि बातचीत में कृषि खरीद, टिकटॉक, ट्रेड, रेयर अर्थ मिनरल्स और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.   

अमेरिका-चीन के बीच यह वार्ता केवल व्यापारिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग के नेतृत्व में आए चीनी प्रतिनिधिमंडल में व्यापार प्रतिनिधि ली चेंगगांग और उप-वित्त मंत्री लियाओ मिन शामिल थे. वहीं, अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व वित्त मंत्री बेसेन्ट और व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने किया. सूत्रों के अनुसार, बैठक का बड़ा हिस्सा फ़ेंटेनाइल तस्करी और टिकटॉक डेटा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा. अमेरिका लंबे समय से चीन पर आरोप लगाता रहा है कि चीनी टेक कंपनियां उसके नागरिकों के डेटा पर निगरानी रखती हैं. हालांकि इस बार बातचीत पहले से कहीं अधिक सकारात्मक बताई जा रही है. दोनों देशों ने एक साझा बयान में कहा है कि बातचीत ही मतभेदों को सुलझाने का सबसे सही तरीका है.

ट्रंप का एशिया दौरा और रणनीतिक संदेश

यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में एशिया के पहले बड़े दौरे पर निकले हैं. मलेशिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उनका स्वागत किया. ट्रंप ने वहां थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति समझौते के साक्षी बनकर क्षेत्रीय स्थिरता का संदेश दिया. ट्रंप मलेशिया के बाद जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर जाएंगे. वहीं, एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात तय है. यह मुलाकात जनवरी में ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद दोनों नेताओं की पहली आमने-सामने बैठक होगी.

ट्रंप ने पत्रकारों को क्या बताया?

एयर फोर्स वन में सवार पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत से एक पूर्ण और व्यावहारिक समझौता हो जाएगा. उन्होंने कहा, 'हम टैरिफ, निर्यात, कृषि खरीद, ताइवान नीति और यूक्रेन जैसे मुद्दों पर सीधा संवाद करेंगे. यही मतभेद दूर करने का सबसे प्रभावी रास्ता है.'

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव, ताइवान को लेकर मतभेद और तकनीकी प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप इस बैठक में टिकटॉक पर अमेरिकी चिंताओं और फेंटेनाइल की अवैध तस्करी पर सख्त रुख अपनाने की योजना बना रहे हैं.

ये भी पढ़ें: '9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब

Published at : 26 Oct 2025 03:04 PM (IST)
Tags :
Donald Trump US China Relations Xi Jinping DONALD Trump WORLD NEWS IN HINDI TARIFFS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: 'NDA बताए उनका सीएम फेस कौन है?'- NDA के आरोपों पर Tejaswi Yadav का पलटवार
Lucknow News: एक्सप्रेस-वे पर चलती AC बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी यात्री
Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर की विंटर वेकेशन की कोजी तस्वीरें
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
नौकरी
RRB Recruitment: रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
ब्यूटी
Should we Shampoo Daily: बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
ENT LIVE
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
Embed widget