US Canada Aviation Dispute: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए विमानन क्षेत्र में बड़ा और आक्रामक कदम उठाने की घोषणा की है. सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट के जरिए ट्रंप ने कनाडा पर अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी ग्ल्फस्ट्रीम के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

ट्रंप की जवाबी कार्रवाई

राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया कि कनाडा ने जानबूझकर और गैरकानूनी तरीके से अमेरिका की प्रतिष्ठित विमान निर्माता कंपनी ग्ल्फस्ट्रीम के 500, 600, 700 और 800 सीरीज के जेट विमानों को सर्टिफिकेशन देने से इनकार किया है.

उन्होंने कहा कि ग्ल्फस्ट्रीम जेट दुनिया के सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत विमानों में शामिल हैं, इसके बावजूद कनाडा वर्षों से इन्हें मंजूरी नहीं दे रहा है. ट्रंप ने इस रवैये को अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण करार दिया .

इसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका अब कनाडा में बने बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस विमानों समेत सभी कनाडाई विमानों का प्रमाणन रद्द (डी-सर्टिफाई) कर रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला तब तक लागू रहेगा, जब तक ग्ल्फस्ट्रीम जेट विमानों को कनाडा की ओर से पूर्ण प्रमाणन नहीं मिल जाता .

ट्रंप ने दी चेतावनी

ट्रंप ने आगे चेतावनी दी कि अगर कनाडा ने तुरंत इस स्थिति को नहीं सुधारा तो अमेरिका कनाडा से आयात होने वाले सभी विमानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा. इस बयान के बाद अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद केवल विमानन उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दोनों देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों पर भी इसका असर पड़ सकता है . फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं .