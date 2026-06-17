फ्रांस में PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग से पहले भारत को झटका, अमेरिका ने कर दिया बड़ा खेल!

फ्रांस में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मीटिंग होनी है, इससे पहले अमेरिका ने भारत को बड़ा झटका दे दिया है. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने इंडो-पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है.

हवाई द्वीप स्थित इस कमांड की जिम्मेदारी हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक की है. इसी के अंतर्गत अमेरिका की सेवंथ फ्लीट (सातवां बेड़ा) आता है, जिसने 1971 की जंग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की थी. करीब आठ साल पहले ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने इस कमांड का नाम इंडो-पैसिफिक कमांड कर दिया था क्योंकि भारत और अमेरिका के मजबूत संबंध हो रहे थे, लेकिन बुधवार को इसका नाम फिर से बदलकर पैसिफिक कमांड कर दिया गया है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जब भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास आ गई है तो अमेरिका ने इसका नाम फिर से बदल दिया है.

Department of War Restores U.S. Pacific Command Designation.



CAMP H.M. SMITH, Hawaii — The Department of War announced today that the U.S. Indo-Pacific Command (USINDOPACOM) will officially restore its name to the U.S. Pacific Command (USPACOM).



Originally established on… pic.twitter.com/ZL0EL3q6Ph — U.S. Pacific Command (@INDOPACOM) June 16, 2026

हालांकि पेंटागन ने स्पष्ट किया है कि इसके नाम बदलना मुख्य रूप से प्रशासनिक और ऐतिहासिक है. इस बदलाव का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही 7 दशकों पुरानी सैन्य विरासत, सैनिकों के गौरव और ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान करना है.

क्यों उठ रहा सवाल?

भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर अमेरिका ने QUAD बनाया है, जिसका आधार ही इंडो पैसिफिक को मिलाकर है. ऐसे में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से 'इंडो' शब्द हटा देना कई सवाल उठा रहा है. इसका साफ मतलब ये निकल रहा है कि अमेरिका का मुख्य फोकस अब प्रशांत महासागर होगा ना कि हिंद महासागर यानी अब वो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सुरक्षा पर फोकस करेगा.

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ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही बदला था नाम



डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही साल 2018 में अमेरिकी सैन्य कमान का नाम U.S. Pacific Command (USPACOM) से U.S. Indo-Pacific Command (INDOPACOM) किया गया था. उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा था कि यह भारत की बढ़ती रणनीतिक भूमिका और हिंद महासागर-प्रशांत महासागर की जुड़ी हुई सुरक्षा वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए किया गया है, लेकिन अब पेंटागन ने इसे फिर से Pacific Command (USPACOM) नाम देने की घोषणा की है और कहा है कि यह 'लीगेसी' और 'ऐतिहासिक रूट' को बहाल करने के लिए किया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि कमान का क्षेत्र, मिशन और जिम्मेदारियां नहीं बदल रही हैं.

अगर देखा जाए तो सिर्फ नाम ही बदला है, लेकिन ये नाम ऐसे समय में बदला गया है जब मोदी और ट्रंप की मुलाकात फ्रांस में होने वाली है. ऐसा लग रहा है कि टैरिफ विवाद और पाकिस्तान की तारीफ करने वाले ट्रंप अब भारत को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो साथ नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है.

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