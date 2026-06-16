अमेरिका का ताकतवर B-52 बॉम्बर क्रैश, उड़ान के कुछ मिनट बाद टुकड़े-टुकड़े हुए, 8 की मौत

B-52 Bomber Crash: अमेरिकी वायु सेना का B-52 बमवर्षक विमान दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई. एयर फोर्स बेस के अनुसार यह दुर्घटना सोमवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर हुई, जब विमान एक नियमित मिशन पर था. हादसे के बाद घटनास्थल से काले धुएं का विशाल गुबार उठता दिखाई दिया, जिसे कई मील दूर से देखा जा सकता था.

एयर फोर्स ने बताया दर्दनाक हादसा

एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस के कर्नल जेम्स हेस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज बेस पर एक बेहद दुखद हादसा हुआ है और हमने आठ बेहतरीन अमेरिकियों को खो दिया है. उन्होंने कहा कि दुर्घटना इतनी भीषण थी कि किसी के बचने की कोई संभावना नहीं थी. कर्नल हेस के अनुसार विमान में सैन्य कर्मियों के अलावा सरकारी कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग भी सवार थे.

ये भी पढ़ें- ईरान पर जमकर पैसा लुटाएंगे ट्रंप, 300 अरब डॉलर की करेंगे बारिश! तेहरान की शर्तों के आगे झुके?

उन्होंने बताया कि हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और इसकी विस्तृत जांच की जाएगी. शुरुआती जांच के बाद ही दुर्घटना की असली वजह सामने आ सकेगी. हेस ने कहा कि पूरी जांच प्रक्रिया में छह महीने से अधिक समय लग सकता है.

रनवे पर ही हुआ हादसा

एयर फोर्स के अनुसार विमान का हादसा बेस के रनवे क्षेत्र में ही हुआ. दुर्घटना के बाद सुरक्षा कारणों से बेस पर कई परिचालन गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. कर्नल हेस ने बताया कि B-52 बॉम्बर एयर बेस के रडार आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सहायता कर रहा था. उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान नियंत्रण खो बैठा और उसमें आग लग गई. दुर्घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन विमान में सवार किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका.