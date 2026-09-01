ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप को बड़ा झटका, आर्मी सेक्रेटरी ने दिया इस्तीफा

ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है. यूएस आर्मी सेक्रेटरी ड्रैन ड्रिस्कॉल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के साथ तनाव के बाद उन्होंने रिजाइन किया है. व्हाइट हाउस ने सोमवार को इसकी पुष्टि की है.

जब वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया जिसमें कहा गया था कि ड्रिस्कॉल ने इस्तीफा दे दिया है, तो व्हाइट हाउस की प्रिंसिपल डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने इससे इनकार नहीं किया.

बेहतरीन लीडरशिप दी

उन्होंने कहा, "ड्रिस्कॉल ने अमेरिका को फिर से मज़बूत बनाने के राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ाने में आर्मी डिपार्टमेंट में बहुत असरदार भूमिका निभाई है. उन्होंने ऐतिहासिक मिलिट्री ऑपरेशन्स के दौरान बेहतरीन लीडरशिप दी, तैयारी और मारक क्षमता पर फिर से जोर दिया, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में मदद की और भी बहुत कुछ किया.

जॉन फेलन ने भी दिया था इस्तीफा

ड्रिस्कॉल हाल के उन हाई-प्रोफाइल मिलिट्री लीडर्स में से एक हैं जिन्होंने पद छोड़ा है. इनमें नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन भी शामिल हैं, जिन्होंने अप्रैल में अचानक इस्तीफा दे दिया था. पद छोड़ने वाले अन्य प्रमुख लोगों में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज, आर्मी जनरल डेविड होडने और मेजर जनरल विलियम ग्रीन शामिल हैं. पेंटागन में आने के बाद से हेगसेथ ने एक दर्जन से ज़्यादा सीनियर मिलिट्री अधिकारियों को हटाया है, जिनमें चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन्स और एयर फोर्स के वाइस-चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल हैं.

ड्रिस्कॉल पहले सेना में काम कर चुके थे और 2007 में एक अफसर थे. इसके बाद उन्होंने कैवेलरी प्लाटून की कमान संभाली और 2009 में कई महीनों के लिए इराक में तैनात रहे. आर्मी सेक्रेटरी के तौर पर, ड्रिस्कॉल को युद्ध के मैदान में नई तकनीकों को अपनाने की वजह से ट्रंप के ड्रोन वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा. पिछले साल उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के मकसद से हुई बातचीत में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने विदेश यात्राएं कीं और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की.

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