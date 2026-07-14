ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों पर 20 फीसदी टैक्स के ऐलान पर पलटवार किया है. ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा कि इस समुद्री रास्ते का असली गार्जियन अमेरिका नहीं बल्कि ईरान है.

अराघची ने एक्स पर लिखा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति बिलकुल सही हैं, जो भी होर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों के लिए सुरक्षित और रास्ता देता है, उसे इस सर्विस के लिए फीस मिलनी चाहिए. ईरान हमेशा से होर्मुज स्ट्रेट का गार्जियन रहा है और हमेशा रहेगा.'

ईरानी विदेश मंत्री ने ट्रंप द्वारा प्रस्तावित टोल टैक्स पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, '20 प्रतिशत तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है. हम निष्पक्ष रहेंगे.'

POTUS is absolutely right. Whoever provides secure and safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz should be compensated for this service.



Iran has always been the GUARDIAN of the Strait and will remain so FOREVER.



20% is of course too much. We will be fair — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 13, 2026

ट्रंप ने क्या किया था ऐलान?

अराघची ने ट्रंप की पोस्ट पर ये जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर अपना प्लान शेयर किया था. अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, 'अमेरिका को अब से होर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक कहा जाएगा, लेकिन निष्पक्षता के लिए, भेजे गए सभी जहाजों पर 20 फीसदी की दर से, दुनिया के इस बेहद अस्थिर हिस्से को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी. यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी.'

CENTCOM ने होर्मुज पर किया ऐलान

ट्रंप ने ये ऐलान IRGC की ओर से होर्मुज बंद करने की घोषणा के बाद किया.उन्होंने कहा कि होर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी फिर से लागू कर दी गई है. अमेरिकी सेना ने कहा कि वह '14 जुलाई को शाम 4 बजे से ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले समुद्री ट्रैफिक की नाकेबंदी फिर से शुरू करेगी.'

At 4:45 p.m. ET today, U.S. Central Command began launching the third consecutive night of strikes against Iran, at the Commander in Chief's direction. These strikes will continue imposing a heavy cost on Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी CENTCOM ने X पर पोस्ट किया, 'अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से आने-जाने वाले जहाजों के खिलाफ नाकेबंदी लागू करेगी.' इसमें आगे कहा गया है, 'सभी नाविकों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिस टू मरीनर्स ब्रॉडकास्टिंग पर नजर रखें और ओमान की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ऑपरेशन करते समय ब्रिज-टू-ब्रिज चैनल 16 पर अमेरिकी नेवी से कॉन्टेक्ट करें.'

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18 जून तक होर्मुज में थी नाकेबंदी

इससे पहले होर्मुज में 13 अप्रैल से 18 जून तक नाकेबंदी लागू रही. वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक अंतरिम समझौते पर पहुंचने के बाद इसे हटा लिया गया था. ट्रंप और अराघची की ओर से ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका और ईरान एक-दूसरे के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं. दोनों देश होर्मुज स्ट्रेट पर अपना-अपना कंट्रो बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं.

ईरान और अमेरिका के बीच MoU खत्म: ट्रंप

ईरान का रुख पिछले महीने हुए अंतरिम शांति समझौते पर आधारित है, जिसके अनुसार उसे होर्मुज से ट्रैफिक कंट्रोल करने और यहां तक ​​कि टैक्स वसूलने का अधिकार है. वहीं अमेरिका का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय कानून समझौते में कही गई बातों की परवाह किए बिना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की गारंटी देता है. पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने कहा था कि अंतरिम समझौता खत्म हो चुका है, जबकि पर्दे के पीछे बातचीत जारी थी.

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