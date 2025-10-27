अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा

अमेरिकी नौसेना को भारी नुकसान हो गया है. उसका एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट अलग-अलग हादसों में क्रैश हो गए हैं. हालांकि अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है. यूएस नेवी का फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर दक्षिण चीन सागर में हादसे का शिकार हो गए. अहम बात यह भी है कि इन दिनों अमेरिकी नेवी इस क्षेत्र में जापान और एलाइड फोर्सेज के साथ एक साझा युद्धाभ्यास भी कर रही है.

अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात एक F-18 सुपर हॉर्नेट और एक MH-60 R हेलीकॉप्टर अलग-अलग घटनाओं में समंदर में क्रैश हो गए. यूएस पैसिफिक फ्लीट ने खुद ही दुर्घटना की जानकारी दी. हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

हादसे को लेकर अमेरिकी नेवी ने क्या दी जानकारी

अमेरिकी नेवी ने एक्स हैंडल यूएस पैसिफिक फ्लीट पर एक पोस्ट शेयर करके बताया, ''दक्षिण चीन सागर में 26 अक्टूबर, 2025 को स्थानीय समय के मुताबिक करीब 2:45 बजे, हेलीकॉप्टर मैरीटाइम स्ट्राइक स्क्वाड्रन (HSM) 73 के बैटल कैट्स को सौंपा गया. एक अमेरिकी नौसेना MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर, विमानवाहक पोत USS निमित्ज़ (CVN 68) से नियमित अभियान चलाते समय दक्षिण चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 को सौंपे गए खोज और बचाव उपकरणों ने तीनों चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया.''

F-18 सुपर हॉर्नेट की क्या है खूबी

यूएस नेवी का F-18 सुपर हॉर्नेट एक खतरनाक फाइटर जेट है. यह कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है. इसमें दो F414-GE-400 टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो कि इसे काफी मजबूती देते हैं. यह रडार और इंफ्रारेड सेंसिंग सिस्टम से लैस है. अगर स्पीड की बात करें तो यह 1.6 मैक यानी की करीब 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है. इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात हैं.

MH-60 R हेलीकॉप्टर क्यों है खास

यूएस नेवी का MH-60 R मल्टी-मिशन हेलीकॉप्टर है. यह मल्टी-मोड रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम, एयरक्राफ्ट सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम के साथ और भी कई तक आधुनिक तकनीकों से लैस है. खास बात यह भी है कि MH-60 R हेलीकॉप्टर पनडुब्बी रोधी भी है.