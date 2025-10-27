हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा

अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा

US Navy: अमेरिकी नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में बड़ा हादसा हो गया. उसका एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट क्रैश हो गया.

By : नीरज राजपूत | Updated at : 27 Oct 2025 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी नौसेना को भारी नुकसान हो गया है. उसका एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट अलग-अलग हादसों में क्रैश हो गए हैं. हालांकि अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है. यूएस नेवी का फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर दक्षिण चीन सागर में हादसे का शिकार हो गए. अहम बात यह भी है कि इन दिनों अमेरिकी नेवी इस क्षेत्र में जापान और एलाइड फोर्सेज के साथ एक साझा युद्धाभ्यास भी कर रही है.

अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात एक F-18 सुपर हॉर्नेट और एक MH-60 R हेलीकॉप्टर अलग-अलग घटनाओं में समंदर में क्रैश हो गए. यूएस पैसिफिक फ्लीट ने खुद ही दुर्घटना की जानकारी दी. हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. 

हादसे को लेकर अमेरिकी नेवी ने क्या दी जानकारी

अमेरिकी नेवी ने एक्स हैंडल यूएस पैसिफिक फ्लीट पर एक पोस्ट शेयर करके बताया, ''दक्षिण चीन सागर में 26 अक्टूबर, 2025 को स्थानीय समय के मुताबिक करीब 2:45 बजे, हेलीकॉप्टर मैरीटाइम स्ट्राइक स्क्वाड्रन (HSM) 73 के बैटल कैट्स को सौंपा गया. एक अमेरिकी नौसेना MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर, विमानवाहक पोत USS निमित्ज़ (CVN 68) से नियमित अभियान चलाते समय दक्षिण चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 को सौंपे गए खोज और बचाव उपकरणों ने तीनों चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया.''

F-18 सुपर हॉर्नेट की क्या है खूबी

यूएस नेवी का F-18 सुपर हॉर्नेट एक खतरनाक फाइटर जेट है. यह कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है. इसमें दो F414-GE-400 टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो कि इसे काफी मजबूती देते हैं. यह रडार और इंफ्रारेड सेंसिंग सिस्टम से लैस है. अगर स्पीड की बात करें तो यह 1.6 मैक यानी की करीब 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है. इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात हैं.

MH-60 R हेलीकॉप्टर क्यों है खास

यूएस नेवी का MH-60 R मल्टी-मिशन हेलीकॉप्टर है. यह मल्टी-मोड रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम, एयरक्राफ्ट सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम के साथ और भी कई तक आधुनिक तकनीकों से लैस है. खास बात यह भी है कि MH-60 R हेलीकॉप्टर पनडुब्बी रोधी भी है.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 27 Oct 2025 11:20 AM (IST)
Tags :
US US Navy Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टैरिफ में उलझे रह गए ट्रंप, इधर भारत ने बढ़ा दिया सिरदर्द, चीन के साथ से इस मामले में हुआ बड़ा फायदा
टैरिफ में उलझे रह गए ट्रंप, इधर भारत ने बढ़ा दिया सिरदर्द, चीन के साथ से इस मामले में हुआ बड़ा फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement

वीडियोज

LIC का Smart Move! Tata Consumer और Dabur में बढ़ाई हिस्सेदारी| Paisa Live
IRCTC Fail, अब छठ के बाद ऐसे करें सस्ती Flight Booking वापसी के लिए!| Paisa Live
DU की छात्रा पर हुआ एसिड अटैक, रिपोर्ट में जो आया वो सुनकर रह जाएंगे दंग
यमुना के पानी पर AAP का चैलेंज BJP ने किया स्वीकार, रविंद्र नेगी पी गए मटमैला पानी
दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ में उलझे रह गए ट्रंप, इधर भारत ने बढ़ा दिया सिरदर्द, चीन के साथ से इस मामले में हुआ बड़ा फायदा
टैरिफ में उलझे रह गए ट्रंप, इधर भारत ने बढ़ा दिया सिरदर्द, चीन के साथ से इस मामले में हुआ बड़ा फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
टेलीविजन
सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
सतीश शाह की चिता के सामने क्यों साराभाई...की टीम ने गाया था थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
ट्रेंडिंग
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
नौकरी
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
ऑटो
Hero Splendor vs Honda Shine: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
Hero Splendor या Honda Shine, डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget