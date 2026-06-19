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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप का बड़ा दावा- जी7 समिट के दौरान एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं मेलोनी

ट्रंप का बड़ा दावा- जी7 समिट के दौरान एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं मेलोनी

डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान इटली के मीडिया आउटलेट को दिया है. उन्होंने फोन इंटरव्यू पर कहा कि मेलोनी ने उनके सा फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नतें कीं थी. वह इसके लिए राजी हुए, क्योंकि मेलोनी पर तरस आया था.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 19 Jun 2026 06:13 PM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब सा दावा किया है, जिसे इटली की पीएम ने मनगढंत करार दिया है. साथ ही इस बयान के बाद फिर से विवाद खड़ा हो गया है. ट्रंप ने कहा है कि हाल ही में जी7 समिट में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने उनसे फोटों खिंचवाने की मिन्नत की थी. इटली की पीएम मेलोनी ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया है.

फोन इंटरव्यू पर डोनाल्ड ट्रंप का दावा
डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान इटली के मीडिया आउटलेट को दिया है. उन्होंने फोन इंटरव्यू पर कहा कि मेलोनी ने उनके सा फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नतें कीं थी. उन्होंने कहा कि वह इसके लिए राजी हुए, क्योंकि उन्हें मेलोनी पर तरस आया था. अब एक बार फिर से अमेरिका और इटली के रिश्तों के लेकर नई बहस छिड़ गई है. 

ट्रंप ने कहा- मुझे उनपर तरस आ गया, मैं फोटों नहीं खिंचवाता

हाल ही में ट्रंप और मेलोनी की मुलाकात फ्रांस में आयोजित जी7 समिट के दौरान हुई थी. माना जा रहा था कि ईरान युद्ध के बाद बने तनाव के दौरान दोनों डेमोक्रेटिक्स नेताओं ने अपने खराब रिश्तों को सुधारने की कोशिश की थी. 

ये भी पढ़ें- कश्मीरियों के प्रदर्शन से घबराए मुनीर और शरीफ, पाकिस्तानी सरकार ने 150 लोगों को घोषित किया आतंकी

अब इस पर इटली के La7 टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि शायद वह खुश हैं. मैंने उनसे बात की. मुझे उनसे बात करने की जरूरत नहीं थी. उन्होंने मुझसे अपने साथ फोटो खिंचवाने की मिन्नतें की. वह मेरे साथ फोटों खिंचवाने के लिए बेताब थीं. मैं फोटो नहीं खिंचवाता. लेकिन मुझे उनपर तरस आ गया. 

इटली की पीएम ने वीडियो जारी कर दी प्रतिक्रिया

वहीं, इस पूरे मामले पर मेलोनी ने ट्रंप के दावे का जवाब दिया है. उन्होंने बकायदा एक वीडियो भी साझा किया है. इसमें उन्होंने ट्रंप के दावों को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया है. साथ ही कहा है कि यह पहली बार नहीं है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सहयोगियों को अपमानजनक बातें कही हों. 

इटली की पीएम मेलोनी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं. मैं सचमुच हैरान हूं. मुझे समझ नहीं आता कि वो अपने सहयोगियों ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं. ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है. 

कभी ट्रंप की जबरदस्त प्रशंसक थीं मेलोनी

मेलोनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त समर्थक थीं. 2025 के शपथ ग्रहण में एकमात्र यूरोपीय नेता थीं. लेकिन पोप लियो के खिलाफ ट्रंप के बयान से रिश्तों में दूरी आ गई. ईरान युद्ध के बाद तो मेलोनी ने ट्रंप से पूरी तरह से दूरी बना ली थी. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 19 Jun 2026 05:43 PM (IST)
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