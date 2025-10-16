हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
PAK आर्मी ने बरपाया अफगानिस्तान पर कहर! एयरस्ट्राइक में 17 की मौत, सैकड़ों घायल

PAK आर्मी ने बरपाया अफगानिस्तान पर कहर! एयरस्ट्राइक में 17 की मौत, सैकड़ों घायल

Afghanistan-Pakistan Conflicts: संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्पिन बोलदक बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 17 लोगों की मौत हो गई है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 16 Oct 2025 04:40 PM (IST)
पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में पिछले कुछ समय से लगातार कहर बरपा रही है. पाकिस्तानी सेना अफगानी शहरों में कई हवाई हमलों को अंजाम दे रही है. जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों की संख्या में अफगानी नागरिक घायल हुए हैं. इन दोनों देशों के संघर्ष के बीच अफगानिस्तान में मौजूद संयुक्त राष्ट्र (UN) मिशन ने गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) को एक आधिकारिक बयान जारी किया है.

संयुक्त राष्ट्र मिशन ने अपने आधिकारिक बयान में अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच स्पिन बोलदक बॉर्डर पर कल बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को हुए संघर्ष में हताहत और घायल हुए लोगों की जानकारी साझा की है. संयुक्त राष्ट्र मिशन ने बयान में कहा कि कल बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को पाकिस्तान की सेना की ओर से किए गए हवाई हमले में 17 मासूम लोगों की मौत हुई है. इसके अलावा, इन हमलों में कुल 346 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं.

अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान कर रहा हवाई हमले

पाकिस्तान की सेना इस संघर्ष की शुरुआत में सिर्फ अफगानिस्तान के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बना रही थी. लेकिन कल बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान के खोश्त और कंधार शहर में सीमा के पास स्थित रिहायशी इलाकों में भी हवाई हमलों को अंजाम दिया.

इन हवाई हमलों में 12 से ज्यादा अफगानी नागरिकों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. मरने वाले लोगों में अफगानिस्तान का एक पत्रकार अब्दुल गफूर आबिद भी शामिल था, जो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हमलों की न्यूज कवरेज कर रहा था. इसके अलावा, अफगानिस्तान के एक और स्थानीय रिपोर्टर तवाब अरमान भी पाकिस्तान हमले का शिकार हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया था.

पाकिस्तानी सेना ने किन इलाकों में किए थे हमले?

पाकिस्तान की सेना ने कल बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को खोश्त के जाजी मैदान इलाके में ड्रोन हमले को अंजाम दिया था. इस हवाई हमले में अफगानी नागरिकों के 20 से ज्यादा मकान ढहकर मलबों में तब्दील हो गए थे. वहीं, कंधार में स्थित स्पिन बोलदक बॉर्डर के पास स्थित रिहायशी इलाकों और बाजार पर पाकिस्तानी सेना ने दो बार ड्रोन हमला किया था.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 16 Oct 2025 04:40 PM (IST)
Afghanistan Pakistan UNITED NATION Spin Boldak Border
