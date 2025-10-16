PAK आर्मी ने बरपाया अफगानिस्तान पर कहर! एयरस्ट्राइक में 17 की मौत, सैकड़ों घायल

पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में पिछले कुछ समय से लगातार कहर बरपा रही है. पाकिस्तानी सेना अफगानी शहरों में कई हवाई हमलों को अंजाम दे रही है. जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों की संख्या में अफगानी नागरिक घायल हुए हैं. इन दोनों देशों के संघर्ष के बीच अफगानिस्तान में मौजूद संयुक्त राष्ट्र (UN) मिशन ने गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) को एक आधिकारिक बयान जारी किया है.

संयुक्त राष्ट्र मिशन ने अपने आधिकारिक बयान में अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच स्पिन बोलदक बॉर्डर पर कल बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को हुए संघर्ष में हताहत और घायल हुए लोगों की जानकारी साझा की है. संयुक्त राष्ट्र मिशन ने बयान में कहा कि कल बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को पाकिस्तान की सेना की ओर से किए गए हवाई हमले में 17 मासूम लोगों की मौत हुई है. इसके अलावा, इन हमलों में कुल 346 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं.

अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान कर रहा हवाई हमले

पाकिस्तान की सेना इस संघर्ष की शुरुआत में सिर्फ अफगानिस्तान के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बना रही थी. लेकिन कल बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान के खोश्त और कंधार शहर में सीमा के पास स्थित रिहायशी इलाकों में भी हवाई हमलों को अंजाम दिया.

इन हवाई हमलों में 12 से ज्यादा अफगानी नागरिकों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. मरने वाले लोगों में अफगानिस्तान का एक पत्रकार अब्दुल गफूर आबिद भी शामिल था, जो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हमलों की न्यूज कवरेज कर रहा था. इसके अलावा, अफगानिस्तान के एक और स्थानीय रिपोर्टर तवाब अरमान भी पाकिस्तान हमले का शिकार हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया था.

पाकिस्तानी सेना ने किन इलाकों में किए थे हमले?

पाकिस्तान की सेना ने कल बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को खोश्त के जाजी मैदान इलाके में ड्रोन हमले को अंजाम दिया था. इस हवाई हमले में अफगानी नागरिकों के 20 से ज्यादा मकान ढहकर मलबों में तब्दील हो गए थे. वहीं, कंधार में स्थित स्पिन बोलदक बॉर्डर के पास स्थित रिहायशी इलाकों और बाजार पर पाकिस्तानी सेना ने दो बार ड्रोन हमला किया था.

यह भी पढे़ंः Pakistan-Taliban Tensions: अफगानिस्तान की सड़कों पर दौड़ते नजर आए टैंक, तालिबान ने कर दिया बड़ा दावा, वीडियो वायरल