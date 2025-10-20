हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
36 हजार फीट ऊंचाई पर था प्लेन, टूट गई विंडशील्ड, अचानक 10 हजार फीट नीचे आया, 140 यात्रियों की अटक गईं सांसें

डेनवर से लॉस एंजिल्स जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट UA1093 का विंडशील्ड 36,000 फीट पर टूट गया. 140 यात्रियों यऔर क्रू सदस्यों के साथ विमान को सॉल्ट लेक सिटी में सुरक्षित उतारा गया.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 20 Oct 2025 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के डेनवर से लॉस एंजिल्स जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट UA1093 में 16 अक्टूबर को एक दर्दनाक घटना हुई. Boeing 737 Max 8 विमान 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी सामने का विंडशील्ड अचानक टूट गया. इस घटना में एक पायलट घायल हो गया.

विमान में कुल 140 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे. विंडशील्ड टूटने के बाद प्लेन 10 हजार फीट नीचे आ गया. इसके बाद पायलटों ने तुरंत आपातकालीन प्रक्रिया अपनाई और विमान को नीचे लाकर सॉल्ट लेक सिटी हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग कराई. यात्रियों को बाद में Boeing 737 Max 9 में बैठाकर लॉस एंजिल्स भेजा गया. इस घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ, लेकिन उड़ान लगभग 6 घंटे देरी से पहुंची.

घटना के बाद ऑनलाइन सामने आई तस्वीरें

घटना के बाद ऑनलाइन सामने आई तस्वीरों में टूटे शीशे पर जलने के निशान और घायल पायलट के हाथ पर चोट के निशान दिखाई दिए. विमान सॉल्ट लेक सिटी से लगभग 322 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में था जब क्रू ने विंडशील्ड टूटने की जानकारी दी. एविएशन विशेषज्ञों का मानना है कि शीशा टूटने का कारण स्पेस मलबे या किसी छोटे उल्कापिंड (meteorite) से टक्कर हो सकता है. आमतौर पर विमानों की विंडशील्ड पक्षियों की टक्कर या उच्च दबाव को झेल सकती है, लेकिन बहुत तेज गति से टकराने वाली कोई वस्तु इसे नुकसान पहुंचा सकती है.

यूनाइटेड एयरलाइंस ने दी ये जानकारी

यूनाइटेड एयरलाइंस ने बताया कि पायलट को हल्की चोट लगी है और सभी यात्री सुरक्षित हैं. हालांकि, दरार के असली कारण का अभी तक पता नहीं चला है और कंपनी ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया. यह घटना एयरलाइन उद्योग के लिए गंभीर मानी जा रही है क्योंकि विंडशील्ड का टूटना बेहद दुर्लभ होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं यात्रियों और पायलट दोनों के लिए खतरनाक हो सकती हैं.

इससे पहले 18 अक्टूबर को शिकागो के ओहेयर हवाई अड्डे पर एक यूनाइटेड एयरलाइंस का विमान गलती से दूसरे विमान के टेल से टकरा गया था. हालांकि, इसमें भी कोई घायल नहीं हुआ और सभी 113 यात्री सुरक्षित बाहर निकाले गए थे.

Published at : 20 Oct 2025 10:38 AM (IST)
