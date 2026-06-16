हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान से डील और ट्रंप की धमकी का भी नहीं असर... लेबनान पर फिर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला, 4 की मौत

ईरान से डील और ट्रंप की धमकी का भी नहीं असर... लेबनान पर फिर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला, 4 की मौत

लेबनान की सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि मंगलवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम चार लोगों की मौत हुई. हमला उस वक्त हुआ, जब यूएस और ईरान के बीच डील पर सहमति बनी और घोषणा की गई थी

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: कार्तिक सागर |  Updated at : 16 Jun 2026 09:54 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते और ट्रंप की धमकी का असर इजरायल पर फिलहाल होते नहीं दिख रहा है. समझौते के बावजूद दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने हमला किया है. इन ताबड़तोड़ हमलों में चार लोगों की मौत हो गई है. 

हमले में चार लोगों की मौत, डील के बाद पहला हमला

अलजजीरा के मुताबिक, लेबनान की सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि मंगलवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम चार लोगों की मौत हुई है. हमला उस वक्त हुआ, जब यूएस और ईरान के बीच डील पर सहमति बनी और घोषणा की गई थी. हालांकि, डील में इजरायल और हिज्बुल्लाह के संघर्ष को खत्म करने का प्रावधान है. 

वहीं, लेबनान की न्यूज एजेंसी NNA ने कहा कि इजरायली ड्रोन हमलों ने नबातीह इलाके के मायफदौन शहर पर हमला किया. इसमें दो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है. साथ ही पास के शुकीन में एक गाड़ी को और निशाना बनाया गया है. इस हमले में चार लोगों की मौत हो गई है. वहीं, कई घायल होने की खबर है. 

तुमसे न हो पाएगा, नहीं संभल रहा हिजबुल्लाह तो सीरिया को लड़ने दो… नेतन्याहू पर भड़के ट्रंप

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, हालांकि डील के बाद इजरायल की तरफ से हिंसा में कमी आई है. सोमवार को हुए इजरायली हमलों में भी 5 लोगों की जान गई थी. बता दें, इजरायल अपने आप को इस डील से पहले ही अलग कर चुका है. वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदाराना रवैये के साथ लेबनान के मामले को निपटान के सलाह और नसीहत इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दे चुके हैं.  

अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा- ईरान कभी कर सकता है हॉर्मुज को बंद

इधर, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा है कि ईरान जब चाहे दुनिया के तेल रूट को बंद कर सकता है.  इससे तेहरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पावरफुल कंट्रोल मिल गया है. रॉयटर्स ने एक सूत्र के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑफिशियल कंट्रोल सौंप दिया है. यह किसी भी परमाणु हथियार से पावरफुल हथियार है. 

ये भी पढ़ें : ट्रंप की डील के बीच आया नेतन्याहू का बयान, बोले- ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे, न आज और न कल

Published at : 16 Jun 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
US ISRAEL IRAN Southern Lebanon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान से डील और ट्रंप की धमकी का भी नहीं असर... लेबनान पर फिर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला, 4 की मौत
ईरान से डील और ट्रंप की धमकी भी बेअसर... लेबनान पर फिर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला, 4 की मौत
विश्व
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
विश्व
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
विश्व
US Iran News LIVE: डील, परमाणु हथियार, हॉर्मुज और रूस ...पर डोनाल्ड ट्रंप ने की चर्चा, जी7 समिट में सभी देशों के सामने रखा अपना पक्ष
LIVE: डील, परमाणु हथियार...ट्रंप ने की चर्चा, जी7 समिट में सभी देशों के सामने रखा अपना पक्ष
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: सांसद गायब, बगावत की आहट! उद्धव ठाकरे का किला ढह रहा है?
UP Election 2027 | Mahadangal: फिर 'हिंदू-मुसलमान' ,2027 के लिए क्या यही है विपक्ष का फॉर्मूला?
2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान से यूएस की डील पर ओवैसी को नहीं रहा भरोसा, जानें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान से यूएस की डील पर ओवैसी को नहीं रहा भरोसा, जानें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा?
दिल्ली NCR
NCR के क्षेत्रीय दायरे में कोई बदलाव होगा या नहीं? बैठक के बाद CM सैनी ने साफ की तस्वीर
NCR के क्षेत्रीय दायरे में कोई बदलाव होगा या नहीं? बैठक के बाद CM सैनी ने साफ की तस्वीर
क्रिकेट
पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश की प्लेइंग-11, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
विश्व
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget