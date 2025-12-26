यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने क्रिसमस के मौके पर रूस के खिलाफ बेहद तीखा और भावनात्मक बयान दिया है. क्रिसमस ईव पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने एक वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने कहा, 'रूस चाहे कितने भी हमले कर ले वह यूक्रेनी लोगों की आस्था, एकता और हौसले को कभी खत्म नहीं कर सकता.' यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब रूस ने क्रिसमस से ठीक पहले यूक्रेन के कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे.

जेलेंस्की ने संबोधन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संकेत पूरी तरह स्पष्ट था. उन्होंने कहा कि आज हर यूक्रेनी के मन में एक ही भावना है और सबकी एक ही इच्छा है कि वह शख्स खत्म हो जाए, जो इस युद्ध और तबाही का जिम्मेदार है.

⚡️Zelensky in his Christmas address to the nation wished DEATH upon Putin. pic.twitter.com/fN34Jc8DUC — War Intel (@warintel4u) December 24, 2025

रूस के क्रिसमस हमलों से और भड़का गुस्सा

जेलेंस्की का यह संदेश उन रूसी हमलों के बाद आया है, जिनमें क्रिसमस से पहले यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल, किंझाल हाइपरसोनिक स्ट्राइक और सैकड़ों शाहेद ड्रोन दागे गए. इन हमलों में 3 लोगों की मौत हुई और कई शहरों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई. जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने त्योहारों के दिन भी मासूम लोगों को नहीं बख्शा.

जेलेंस्की बोले – यूक्रेन बदला नहीं, शांति चाहता है

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने क्रिसमस संदेश में यह भी साफ किया कि उनका देश केवल बदले की भावना से नहीं लड़ रहा है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन शांति के लिए संघर्ष कर रहा है, शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है और वह शांति पाने का पूरा हकदार है. उन्होंने ईश्वर से यूक्रेन के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की कामना की.

20 सूत्रीय शांति योजना और डोनबास से सेना हटाने का प्रस्ताव

क्रिसमस संदेश के बाद मीडिया को दिए एक बयान में जेलेंस्की ने यूक्रेन के 20-प्वाइंट पीस प्लान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अगर युद्ध खत्म करने का रास्ता निकलता है तो यूक्रेन पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र डोनबास से अपनी सेना हटाने को तैयार है. हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह कदम तभी संभव है, जब रूस भी उसी क्षेत्र से अपनी सेना पीछे हटाए, पूरे इलाके को डिमिलिट्राइज्ड ज़ोन घोषित किया जाए और वहां अंतरराष्ट्रीय शांति बल तैनात हों.

रूस की सख्त शर्तें और कीव का साफ इनकार

फिलहाल रूस ने कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है. रूस लुहांस्क के अधिकांश हिस्से और डोनेत्स्क के बड़े इलाके पर नियंत्रण बनाए हुए है. पुतिन यूक्रेन से डोनबास छोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कीव ने इस शर्त को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है.

ये भी पढ़ें: 'डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बिगड़े भारत और अमेरिका के रिश्ते', US में ही घिरे MAGA का नारा लगाने वाले राष्ट्रपति