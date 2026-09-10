बाल-बाल बचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, विमान से टकराने वाला था ड्रोन, सुरक्षा में बड़ी चूक
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का विमान मोल्दोवा से नॉर्वे के लिए उड़ान भरते समय एक अज्ञात ड्रोन से टकराने से बाल-बाल बचा. उनकी सुरक्षा में बड़ी और गंभीर चूक सामने आई है.
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का विमान मोल्दोवा से नॉर्वे के लिए उड़ान भरते समय एक अज्ञात ड्रोन से टकराने से बाल-बाल बच गया. जेलेंस्की नॉर्वे के दिवंगत राजा हेराल्ड पंचम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ओस्लो जा रहे थे. तभी उनकी सुरक्षा में यह गंभीर चूक सामने आई.
नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे ने बुधवार को सरकारी प्रसारक एनआरके से बातचीत में इस घटना की पुष्टि की और कहा कि यह यूक्रेनी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान बने सुरक्षा खतरे की गंभीरता को दिखाता है.
प्रधानमंत्री स्टोरे ने एनआरके से कहा, मोल्दोवा से उड़ान भरते समय उनका विमान लगभग एक ड्रोन की चपेट में आ गया था. यही वह वास्तविकता है, जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है.
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