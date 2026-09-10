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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबाल-बाल बचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, विमान से टकराने वाला था ड्रोन, सुरक्षा में बड़ी चूक

बाल-बाल बचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, विमान से टकराने वाला था ड्रोन, सुरक्षा में बड़ी चूक

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का विमान मोल्दोवा से नॉर्वे के लिए उड़ान भरते समय एक अज्ञात ड्रोन से टकराने से बाल-बाल बचा. उनकी सुरक्षा में बड़ी और गंभीर चूक सामने आई है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 10 Sep 2026 06:39 AM (IST)
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का विमान मोल्दोवा से नॉर्वे के लिए उड़ान भरते समय एक अज्ञात ड्रोन से टकराने से बाल-बाल बच गया. जेलेंस्की नॉर्वे के दिवंगत राजा हेराल्ड पंचम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ओस्लो जा रहे थे. तभी उनकी सुरक्षा में यह गंभीर चूक सामने आई.

नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे ने बुधवार को सरकारी प्रसारक एनआरके से बातचीत में इस घटना की पुष्टि की और कहा कि यह यूक्रेनी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान बने सुरक्षा खतरे की गंभीरता को दिखाता है.

प्रधानमंत्री स्टोरे ने एनआरके से कहा, मोल्दोवा से उड़ान भरते समय उनका विमान लगभग एक ड्रोन की चपेट में आ गया था. यही वह वास्तविकता है, जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है.

यह भी पढ़िएः सबसे पुराने अखबार हॉरेट्ज पर मानहानि केस करेंगे नेतन्याहू, वकीलों को दिया निर्देश

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 06:23 AM (IST)
Tags :
Volodymyr Zelenskyy Russia Ukraine War Ukraine Peace Talks
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