'इससे युद्ध नहीं रुकने वाला', रूस को लेकर ट्रंप के फैसले पर भड़के जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस को प्रतिबंधों में दी गई हालिया छूट उन्हें यूक्रेन पर हमले जारी रखने के लिए और बढ़ावा देगी. वे ट्रंप के उस फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के एक नए पैकेज को लागू न करने का निर्णय लिया गया है.

जेलेंस्की ने दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम को याद करते हुए कहा, "उन्होंने अपना जीवन अमेरिका को समर्पित कर दिया. उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे और इस दुखद घटना से कुछ समय पहले ही लिंडसे यूक्रेन में थे. उन्होंने हमेशा हमारा पुरजोर समर्थन किया और यूक्रेन को हर संभव मदद दिलाने के लिए जोर दिया."

रूस के खिलाफ प्रतिबंध हटाने का ट्रंप का फैसला

ट्रंप ने मिड सितंबर में 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' पर हस्ताक्षर किए थे. हालांकि शनिवार को उन्होंने रूस के खिलाफ कुछ प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया, जबकि कानून के तहत ये प्रतिबंध लागू होने ही वाले थे. समाचार एजेंसी एपी के अनुसार ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि यह छूट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है.

Sanctions relief will continue. I think the diesel deal and the move regarding the Lindsey Graham Act are not the end of it. Unfortunately. It’s unfortunate because we all had great respect for Lindsey. He devoted his life to America. We had an excellent relationship with him. And shortly before the tragedy, Lindsey was in Ukraine. He always supported us very strongly and pushed for as much assistance to Ukraine as possible. It’s difficult without him, I’ll be honest. I want to thank both Democrats and Republicans who supported his bill. That was a major victory: this truly bipartisan support. And now, the decision to undo all of this, to block all of it, seems wrong to me. And it definitely helps only the Russians. It only fuels their satisfaction and their desire to keep killing people. This certainly does not stop the war. From answers to journalists’ questions. (1/3) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2026

क्या बोले जेलेंस्की

जेलेंस्की ने कहा, "इन सब को वापस लेने और रोकने का फैसला मुझे गलत लगता है इससे निश्चित रूप से केवल रूसियों को ही फायदा होता है यह उनकी संतुष्टि को बढ़ाता है और लोगों को मारते रहने की उनकी इच्छा को और बढ़ावा देता है इससे युद्ध बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला."

अमेरिकी सांसदों ने की कड़ी आलोचना

ट्रंप के फैसले के खिलाफ अमेरिका में कांग्रेस के कई सदस्यों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ने इस कार्यकारी आदेश की आलोचना की. सीनेटर थॉम टिलिस ने इसे बेहद गैर-जिम्मेदाराना बताया. यह टिप्पणी जेलेंस्की द्वारा उस उम्मीद के कुछ घंटों बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने वाले वे प्रतिबंध फिर से लागू किए जा सकते हैं, जिन्हें रविवार से प्रभावी होना था.

टिलिस ने कहा, "सीनेट द्वारा 86-11 के बहुमत से पारित कानून को लागू करने की बात राष्ट्रपति और उनके सलाहकारों को क्यों समझ नहीं आ रही है?". उन्होंने आगे कहा, "यह बहुत ही शर्मनाक है कि यह प्रशासन एक ऐसे रूसी तानाशाह के सामने झुक रहा है, जिसने यूक्रेन पर अवैध रूप से हमला किया है."

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