Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'इससे युद्ध नहीं रुकने वाला', रूस को लेकर ट्रंप के फैसले पर भड़के जेलेंस्की

'इससे युद्ध नहीं रुकने वाला', रूस को लेकर ट्रंप के फैसले पर भड़के जेलेंस्की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस को प्रतिबंधों में दी गई हालिया छूट पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भड़क गए. उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से केवल रूसियों को ही फायदा होगा.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 18 Oct 2026 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस को प्रतिबंधों में दी गई हालिया छूट उन्हें यूक्रेन पर हमले जारी रखने के लिए और बढ़ावा देगी. वे ट्रंप के उस फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के एक नए पैकेज को लागू न करने का निर्णय लिया गया है.

जेलेंस्की ने दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम को याद करते हुए कहा, "उन्होंने अपना जीवन अमेरिका को समर्पित कर दिया. उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे और इस दुखद घटना से कुछ समय पहले ही लिंडसे यूक्रेन में थे. उन्होंने हमेशा हमारा पुरजोर समर्थन किया और यूक्रेन को हर संभव मदद दिलाने के लिए जोर दिया."

रूस के खिलाफ प्रतिबंध हटाने का ट्रंप का फैसला
ट्रंप ने मिड सितंबर में 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' पर हस्ताक्षर किए थे. हालांकि शनिवार को उन्होंने रूस के खिलाफ कुछ प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया, जबकि कानून के तहत ये प्रतिबंध लागू होने ही वाले थे. समाचार एजेंसी एपी के अनुसार ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि यह छूट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है.

क्या बोले जेलेंस्की
जेलेंस्की ने कहा, "इन सब को वापस लेने और रोकने का फैसला मुझे गलत लगता है इससे निश्चित रूप से केवल रूसियों को ही फायदा होता है यह उनकी संतुष्टि को बढ़ाता है और लोगों को मारते रहने की उनकी इच्छा को और बढ़ावा देता है इससे युद्ध बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला."

अमेरिकी सांसदों ने की कड़ी आलोचना
ट्रंप के फैसले के खिलाफ अमेरिका में कांग्रेस के कई सदस्यों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ने इस कार्यकारी आदेश की आलोचना की. सीनेटर थॉम टिलिस ने इसे बेहद गैर-जिम्मेदाराना बताया. यह टिप्पणी जेलेंस्की द्वारा उस उम्मीद के कुछ घंटों बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने वाले वे प्रतिबंध फिर से लागू किए जा सकते हैं, जिन्हें रविवार से प्रभावी होना था.

टिलिस ने कहा, "सीनेट द्वारा 86-11 के बहुमत से पारित कानून को लागू करने की बात राष्ट्रपति और उनके सलाहकारों को क्यों समझ नहीं आ रही है?". उन्होंने आगे कहा, "यह बहुत ही शर्मनाक है कि यह प्रशासन एक ऐसे रूसी तानाशाह के सामने झुक रहा है, जिसने यूक्रेन पर अवैध रूप से हमला किया है."

ये भी पढ़ें

Explained: अरब स्प्रिंग से सीखा- सड़कों पर नारों से नहीं आता लोकतंत्र! फिर कैसे 3 देशों में गिरीं सरकारें?

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
Read More
Published at : 18 Oct 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Volodymyr Zelensky UKRAINE DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ऐसे मर नहीं सकता...', स्मिच मच्छार ने बयां की सबसे खौफनाक पलों की कहानी
'ऐसे मर नहीं सकता...', स्मिच मच्छार ने बयां की सबसे खौफनाक पलों की कहानी
विश्व
60 दिन का वक्त चाहते हैं ट्रंप? रूस से तेल खरीद की छूट पर क्या बोले रुबियो
60 दिन का वक्त चाहते हैं ट्रंप? रूस से तेल खरीद की छूट पर क्या बोले रुबियो
विश्व
फिर जल रहा फ्रांस, सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, अब तक 1200 गिरफ्तार - बड़ी बातें
फिर जल रहा फ्रांस, सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, अब तक 1200 गिरफ्तार - बड़ी बातें
विश्व
कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला
कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
रेलवे स्टेशन पर 510 रुपए का 'घमासान' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फिर जल रहा फ्रांस, सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, अब तक 1200 गिरफ्तार - बड़ी बातें
फिर जल रहा फ्रांस, सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, अब तक 1200 गिरफ्तार - बड़ी बातें
मध्य प्रदेश
ग्वालियर हादसे में 15 लोगों की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा; प्रशासन पर लगाए आरोप
ग्वालियर हादसे में 15 लोगों की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा; प्रशासन पर लगाए आरोप
स्पोर्ट्स
नमन धीर ने तोड़ा युवराज सिंह का 19 साल पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ 6 गेंद खेलकर रचा इतिहास
नमन धीर ने तोड़ा युवराज सिंह का 19 साल पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ 6 गेंद खेलकर रचा इतिहास
ओटीटी
ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे नानी की 'द पैराडाइज'? रिलीज डेट आई सामने
ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे नानी की 'द पैराडाइज'? रिलीज डेट आई सामने
इंडिया
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
विश्व
'ऐसे मर नहीं सकता...', स्मिच मच्छार ने बयां की सबसे खौफनाक पलों की कहानी
'ऐसे मर नहीं सकता...', स्मिच मच्छार ने बयां की सबसे खौफनाक पलों की कहानी
ट्रेंडिंग
बीच सड़क अकेली गरबा करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
बीच सड़क अकेली गरबा करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
हेल्थ
पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, छाती की गांठ को न करें नजरअंदाज
पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, छाती की गांठ को न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget