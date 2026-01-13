हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
300 ड्रोन, 18 बैलिस्टिक और 7 क्रूज मिसाइलें... रूस ने यूक्रेन को फिर बनाया टारगेट, जेलेंस्की ने दे डाली चेतावनी

Russia-Ukraine War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के द्नीप्रो, झितोमिर, जापोरिज्जिया, कीव, ओडेसा, सुमी, खारकीव और दोनेत्स्क क्षेत्रों पर हमला किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Jan 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

अटलांटिक महासागर में अमेरिका के साथ तनाव के बीच रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन को अपना निशाना बनाया है. रूस ने यूक्रेन के द्नीप्रो, झितोमिर, कीव और ओडेसा समेत कई अन्य शहरों पर बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइलों के साथ सैंकड़ों ड्रोन से हमला किया है, जिसमें करीब 4 लोगों की मौत हो गई है. रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसकी निंदा की है. जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने एक बार फिर से हमारी ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया है.

जेलेंस्की ने एक्स पर शेयर किया वीडियो पोस्ट

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार (13 जनवरी, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमले का दृश्य दिखाते हुए वीडियो पोस्ट किया है. उन्होंने कहा, 'रूस की ओर से बीती रात सोमवार (12 जनवरी, 2026) को यूक्रेन पर करीब 300 हमलावर ड्रोन, जिसमें ज्यादातार शाहेद थे, 18 बैलिस्टिक और 7 क्रूज मिसाइलों से हमला किया है. एक बार फिर से रूस के हमले का मुख्य निशाना हमारी ऊर्जा संरचना थी, जिसमें बिजली उत्पादन फेसिलिटिज और सब-स्टेशन्स शामिल थे.'

उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्य से रूस के हमले में यूक्रेन के आवासीय और नागरिक संरचना को व्यापक नुकसान पहुंचा है. रूस ने यूक्रेन के द्नीप्रो, झितोमिर, जापोरिज्जिया, कीव, ओडेसा, सुमी, खारकीव और दोनेत्स्क क्षेत्रों पर हमला किया है.'

यूक्रेन के कई लाख घरों में इस वक्त बिजली नहीं है: जेलेंस्की

जेलेंस्की ने कहा, 'बिना किसी सैन्य उद्देश्य के, रूस ने खारकीव के कोरोतिच में एक पोस्टल टर्मिनल पर मिसाइलें दागीं, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई. मैं उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.' उन्होंने कहा, 'कीव में हालात आसान नहीं है. इस समय कई लाख घरों में बिजली नहीं है. सभी आपातकालीन सेवाएं मौके पर मौजूद हैं. पॉइंट्स ऑफ इनविन्सिबिलिटी तैनात कर दिए गए हैं. हमेशा की तरह, जहां-जहां रूस तबाही मचाने की कोशिश करता है, वहां यूक्रेनी एक-दूसरे का सहारा बनते हैं और इस समय आंतरिक दृढ़ता सबसे अधिक जरूरी है.'

नई सहायता पैकेजों से दुनिया दे सकती है रूस को जवाब: जेलेंस्की

जेलेंस्की ने पोस्ट में आगे कहा, 'जिंदगी पर होने वाला ऐसा हर हमला इस बात की याद दिलाता है कि यूक्रेन के लिए समर्थन को रोका नहीं जा सकता है. हर रोज एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए मिसाइलों की जरूरत है और मुख्य रूप से सर्दियों के दौरान. दुनिया रूस के इस आतंक का जवाब यूक्रेन के लिए नई सहायता पैकेजों के माध्यम से दे सकती है. हमें अमेरिका और यूरोप के साथ पहले से तय आपूर्तियों में तेजी की उम्मीद है. रूस को यह सीखना होगा कि ठंड उसे युद्ध जीतने में मदद नहीं करेगी. मदद करने वाले सभी लोगों को शुक्रिया.'

Published at : 13 Jan 2026 04:16 PM (IST)
