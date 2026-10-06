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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकाला सागर में ड्रोन ने जहाज को डुबोया, 2 भारतीय सुरक्षित, 1 घायल

काला सागर में ड्रोन ने जहाज को डुबोया, 2 भारतीय सुरक्षित, 1 घायल

ब्लैक सी से गुजरने वाले कॉर्मशियल जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ और डूब गया. घटना के वक्त जहाज पर 3 भारतीय क्रू सवार थे.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 06 Oct 2026 10:08 AM (IST)
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ब्लैक सी में तुर्किए के एमवी रोयाद मम्मादोव नाम के कमर्शियल कार्गो शिप पर ड्रोन हमले के बाद हड़कंप मच गया. जहाज पर 3 भारतीय भी सवार थे. भारतीय दूतावास के मुताबिक 3 में से 1 घायल हुआ है. उसका इलाज रोमानिया में चल रहा है. रोमानियाई अधिकारियों के मुताबिक घटना में 2 विदेशी क्रू मेंबर की मौत हुई है. जहाज से 11 लोगों को बचाया गया. 

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने ड्रोन हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि जहाज को दो रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया. जेलेंस्की के मुताबिक जहाज में भारतीय और अजरबैजानी नागरिक सवार थे. 

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जहाज में लगी आग, फिर डूब गया

एमवी रोयाद मम्मादोव पर मक्का लदा हुआ था, जिसे यूक्रेन के इजमेल बंदरगाह से इटली के रावेना ले जाया जा रहा था. इजमेल यूक्रेन के डेन्यूब नदी क्षेत्र का अहम बंदरगाह है.  जहाज पर सेंट किट्स एंड नेविस का झंडा लगा हुआ था, जो तुर्किए का था. हमले के बाद जहाज में आग लग गई और बाद में डूब गया.

तीन भारतीयों की स्थिति क्या है?

रोमानिया स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि जहाज के क्रू में 3 भारतीय नागरिक थे. दूतावास ने तीनों से संपर्क किया. इनमें से एक भारतीय घायल है और उसका रोमानिया में इलाज चल रहा है. दूतावास ने कहा कि वह अस्पताल और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और घायल भारतीय क्रू मेंबर को हर संभव मदद दी जा रही है.

11 क्रू सदस्यों को बचाया गया

रोमानिया के अधिकारियों के मुताबिक जहाज से 11 क्रू सदस्यों को बचा लिया गया. जहाज में आग लगने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. हादसे में दो विदेशी नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है. रिपोर्टों के मुताबिक घटना रोमानिया के तट से करीब 30 समुद्री मील दक्षिण में हुई. यह इलाका रोमानिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, लेकिन उसके क्षेत्रीय समुद्री जल से बाहर है.

ब्लैक शी में कमर्शियल जहाजों के लिए बढ़ा खतरा

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच ब्लैक शी में कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा लगातार बना हुआ है. ड्रोन, मिसाइल और समुद्री बारूदी सुरंगों से जुड़े जोखिम के बावजूद इस क्षेत्र से अनाज और दूसरे सामान ले जाने वाले जहाज गुजरते रहे हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 06 Oct 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Russian Black Sea Ukraine Russia Ukraine-Russia
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