हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वKeir Starmer Visit India: 'मैं आपका प्रधानमंत्री बोल रहा हूं...', जब भारत आने के लिए फ्लाइट में चढ़ते ही बोले ब्रिटिश PM कीर स्टार्मर, जानें पूरा वाक्या

Keir Starmer Visit India: 'मैं आपका प्रधानमंत्री बोल रहा हूं...', जब भारत आने के लिए फ्लाइट में चढ़ते ही बोले ब्रिटिश PM कीर स्टार्मर, जानें पूरा वाक्या

Keir Starmer India Visit: पीएम मोदी के निमंत्रण पर ब्रिटिश पीएम 2 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे हैं. दोनों नेता विजन 2035 के अनुरूप भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को लेकर चर्चा करेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 08 Oct 2025 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर दो दिवसीय दौरे पर बुधवार (8 अक्टबूर, 2025) को भारत पहुंचे हैं. इससे पहले प्लेन में सफर के दौरान उन्होंने एक मजेदार वाक्या अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जिसमें वो यात्रियों से कह रहे हैं कि कॉकपिट में आपके प्रधानमंत्री हैं. नहीं, यह कोई हवाई सुरक्षा संबंधी घोषणा नहीं है. 

ब्रिटिश एयरवेज की मुंबई जाने वाली उड़ान 9100 में यात्रियों का अभिवादन करते वक्त कीर स्टार्मर ने ये बातें कहीं. बता दें कि स्टार्मर भारत में ब्रिटेन के अब तक के सबसे बड़े ट्रेड मिशन का संचालन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आप सभी का हमारे साथ होना वाकई शानदार है. मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं, क्योंकि हम अपने नए मुक्त व्यापार समझौते में सभी अवसरों का पता लगा रहे हैं.

125 से ज्यादा बिजनेसमैन और अधिकारियों संग पहुंचे भारत
125 से अधिक बिजनेसमैन और अधिकारियों के साथ स्टार्मर का ये मिड एयर मैसेज सिर्फ केबिन सौहार्द के बारे में नहीं था बल्कि ये एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी, जिसे लेकर लंदन को उम्मीद है कि नई दिल्ली के साथ एक प्रमुख आर्थिक साझेदारी होगी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Keir Starmer (@keirstarmer)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ब्रिटिश पीएम दो दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे हैं. इस यात्रा में दोनों नेता विजन 2035 के अनुरूप भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं में हुई प्रगति का जायजा लेंगे. बता दें कि जुलाई 2025 में भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) साइन हुआ है.

क्या है एफटीए
मोदी-स्टार्मर द्विपक्षीय वार्ता का फोकस भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) द्वारा प्रस्तुत अवसरों पर होगा, जिसे एफटीए के रूप में जाना जाता है, जो ब्रिटेन की संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद 90 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ हटा देगा.

यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल (UKIBC) के अध्यक्ष हील्ड ने कहा कि यूके-भारत कॉरिडोर वैश्विक स्तर पर सबसे आशाजनक आर्थिक संबंधों में से एक है और हम इनोवेशन, अवसर और पारस्परिक महत्वाकांक्षा पर आधारित विकास का समर्थन करने के लिए तत्पर हैं. हील्ड भारत में लघु और मध्यम उद्यमों को लेकर एक सत्र को भी संबोधित करेंगे.

Published at : 08 Oct 2025 09:08 AM (IST)
FTA PM Modi UK Keir Starmer INDIA
