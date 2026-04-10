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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ट्रंप और पुतिन से तंग आ चुका हूं...' ऊर्जा के बढ़े बिल से परेशान UK पीएम ने निकाली कुछ ऐसे भड़ास

'ट्रंप और पुतिन से तंग आ चुका हूं...' ऊर्जा के बढ़े बिल से परेशान UK पीएम ने निकाली कुछ ऐसे भड़ास

British PM statement on Rising Enery Bills: स्टार्मर का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव के कारण तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 05:11 PM (IST)
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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने देश में बढ़ते ऊर्जा बिलों को लेकर खुलकर नाराज़गी जताई है. ITV को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के कारण बार-बार बदलते ऊर्जा दामों से “तंग आ चुके हैं”.

ऊर्जा बिलों में उतार-चढ़ाव से जनता परेशान
स्टार्मर ने कहा कि देशभर के परिवार और बिज़नेस लगातार बढ़ते-घटते ऊर्जा बिलों से परेशान हैं. उनके मुताबिक, वैश्विक स्तर पर ट्रंप और पुतिन के फैसलों का सीधा असर ब्रिटेन की जनता की जेब पर पड़ रहा है.

ईरान युद्ध के बीच तेल कीमतों में उछाल
यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव के कारण तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है. हालांकि दो हफ्ते का एक नाजुक सीजफायर लागू है, लेकिन बाजार में अभी भी अस्थिरता बनी हुई है.

रूस-यूक्रेन युद्ध का असर
स्टार्मर ने याद दिलाया कि 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है. इस युद्ध में लाखों लोगों की जान गई और ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मची.

ट्रंप के फैसलों का बचाव
वहीं, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने ट्रंप के फैसलों का बचाव किया. उन्होंने कहा कि कई देशों ने ईरान के खतरे पर सिर्फ बातें कीं, लेकिन ट्रंप ने ठोस कदम उठाए ताकि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके.

लेबनान पर इजरायल की कार्रवाई पर आपत्ति
स्टार्मर ने इजरायल की भी आलोचना करते हुए कहा कि सीजफायर के दौरान लेबनान पर हमले करना “गलत” था. वहीं ईरान ने भी अमेरिका पर सीजफायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

वैश्विक तनाव का असर ब्रिटेन पर
कुल मिलाकर, स्टार्मर का कहना है कि दुनिया में चल रहे संघर्ष और बड़े नेताओं के फैसलों का असर सीधे ब्रिटेन की आम जनता पर पड़ रहा है, जिससे महंगाई और ऊर्जा संकट और गहरा हो रहा है. 

Published at : 10 Apr 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
UK PM Keir Starmer Vladimir Putin DONALD Trump
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