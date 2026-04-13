युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के बेटे और रक्षा बलों के प्रमुख मुहूज़ी कैनेरुगाबा ने तुर्किए से 1 अरब डॉलर और देश की सबसे खूबसूरत महिला को अपनी पत्नी बनाने के लिए देने की मांग की है. कैनेरुगाबा का दावा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा प्रयासों में युगांडा के योगदान को मान्यता नहीं मिली है और इसलिए उसे वित्तीय मुआवजा मिलना चाहिए.

तुर्किए से राजनयिक संबंध तोड़ने की धमकी

उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे 30 दिनों के भीतर तुर्किए से राजनयिक संबंध तोड़ देंगे और कंपाला में उसका दूतावास बंद कर देंगे. उन्होंने एक विवादास्पद टिप्पणी में तुर्किए से देश की सबसे खूबसूरत महिला को सौंपने की मांग की और कहा कि वे उससे शादी करेंगे.

एक्स पर कई पोस्ट में कैनेरुगाबा ने तुर्किए पर सोमालिया में व्यापार, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और मोगादिशु के बंदरगाह और हवाई अड्डों से लाभ उठाने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि जहां तुर्किए इन परियोजनाओं से मुनाफा कमा रहा है, वहीं युगांडा कई वर्षों से भारी सुरक्षा जिम्मेदारी निभा रहा है.

क्या बोले कैनेरुगाबा

युगांडा ने अफ्रीकी संघ के मिशनों के तहत लगभग दो दशकों से सोमालिया में सेना तैनात की है, मुख्य रूप से अल-कायदा से जुड़े अल-शबाब आतंकवादी समूह से लड़ने के लिए. उन्होंने कहा कि युगांडा को तुर्किए से सुरक्षा लाभांश के रूप में 1 अरब डॉलर मिलने चाहिए. उन्होंने कहा कि तुर्किए के लिए यह एक बहुत ही सरल सौदा है. या तो वे हमें भुगतान करें या मैं यहां उनका दूतावास बंद कर दूंगा. वे भी ऐसा ही कर सकते हैं और तुर्किए में हमारा दूतावास बंद कर सकते हैं. कोई समस्या नहीं.

कैनेरुगाबा ने कहा कि युगांडा और तुर्किए के बीच संबंध गंभीर हैं और इन्हें सोशल मीडिया ड्रामा की तरह नहीं लिया जाना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि युगांडा जल्द ही तुर्किए के साथ राजनयिक संबंध तोड़ सकता है. उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द उनके साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर देंगे. उन्होंने तुर्किए पर युगांडा के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा, "ऐसे दोस्त की क्या ज़रूरत है जो पीठ में छुरा घोंपता रहे." उन्होंने युगांडावासियों को अपनी सुरक्षा के लिए तुर्किए की यात्रा न करने की सलाह भी दी.

इजरायल के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए कैनेरुगाबा ने कहा, "मैं 10,0,000 युगांडा सैनिकों को इजरायल में तैनात करने के लिए तैयार हूं, ताकि हमारे ईश्वर यीशु मसीह की पवित्र भूमि की रक्षा की जा सके."

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