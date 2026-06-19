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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUAE Social Media: इस मुस्लिम देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया किया बैन, खाड़ी देशों में ऐसा करने वाला पहला मुल्क

UAE Social Media: इस मुस्लिम देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया किया बैन, खाड़ी देशों में ऐसा करने वाला पहला मुल्क

UAE Social Media: UAE ने सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए न्यूनतम उम्र 15 साल तय कर दी है. अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 19 Jun 2026 01:10 PM (IST)
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यूनाइटेड अरब अमीरात ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए कम उम्र 15 साल तय कर दी है. इसके साथ ही UAE ऐसा करने वाला पहला अरब देश बन गया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब दुनिया के कई देश बच्चों पर सोशल मीडिया के असर को लेकर चिंता जता रहे हैं और नए नियम बना रहे हैं. गुरुवार को मंजूर किए गए नए प्रस्ताव के अनुसार, 15 साल से कम उम्र के बच्चे अपना पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे, न ही उसे चला सकेंगे और न ही इस्तेमाल कर सकेंगे. सरकार के मीडिया ऑफिस ने साफ कहा है कि इस नियम के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट नहीं कर पाएंगे, किसी पोस्ट पर कमेंट नहीं कर पाएंगे, कुछ शेयर नहीं कर पाएंगे और पब्लिक ग्रुप्स का हिस्सा भी नहीं बन सकेंगे.

हालांकि 15 और 16 साल के किशोरों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए कड़े सुरक्षा नियम लागू किए जाएंगे. इन नियमों के तहत उम्र के हिसाब से कंटेंट कंट्रोल होगा, अनजान लोगों से बातचीत सीमित रहेगी, स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने के टूल्स होंगे और माता-पिता की निगरानी के फीचर्स भी जरूरी होंगे. यह नया नियम UAE में चल रहे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा. कंपनियों को अब यूजर्स की उम्र जांचने के लिए मजबूत सिस्टम लाना होगा. इसमें डिजिटल पहचान जांच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. सिर्फ यूजर द्वारा अपनी उम्र बताना अब मान्य नहीं होगा.

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UAE सरकार ने नियमों को लेकर क्या कहा?

UAE सरकार ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों को 15 साल से कम उम्र के बच्चों की ओर से बनाए गए अकाउंट बंद करने होंगे. साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी यूजर एज वेरिफिकेशन सिस्टम को चकमा न दे सके. इसके अलावा बच्चों के पर्सनल डेटा का इस्तेमाल टारगेटेड विज्ञापन या उनकी ऑनलाइन आदतों की प्रोफाइलिंग के लिए नहीं किया जा सकेगा. सरकार का कहना है कि ये कदम बच्चों को गलत कंटेंट से बचाने, असुरक्षित ऑनलाइन बातचीत रोकने, सोशल मीडिया के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को कम करने और पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं. सोशल मीडिया कंपनियों को इन नए नियमों को पूरी तरह लागू करने के लिए 12 महीने का समय दिया गया है.

सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम

UAE सरकार ने कहा कि यह नया फ्रेमवर्क बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है. इसका मकसद डिजिटल दुनिया तक पहुंच और सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाना है. दुनिया के कई देश भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम बनाने शुरू कर दिए हैं. मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ऐसे कदम अब तेजी से सामने आ रहे हैं.

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Published at : 19 Jun 2026 01:07 PM (IST)
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