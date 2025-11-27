UAE ने शहबाज शरीफ को दिया करारा झटका, पाकिस्तानियों को वीजा देना किया बंद, जानें कारण

संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के लोगों को अपने देश में एंट्री देने पर बैन लगा दिया है. यूएई में बढ़ते अपराध को लेकर उहोंने ये फैसला लिया है. पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के एडिशनल इंटीरियर सेक्रेटरी सलमान चौधरी ने गुरुवार (27 नवंबर 2025) को बताया कि यूएई पाकिस्तानियों को वीजा जारी नहीं कर रहा है.

क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी लगा प्रतिबंध?

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान चौधरी ने मानवाधिकारों पर सीनेट की फंक्शनल समिति की बैठक के दौरान यह खुलासा किया. उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने से परहेज किया है. उन्होंने कहा कि यदि प्रतिबंध लगाया गया तो उसे हटाना मुश्किल होगा.

किन पाकिस्तानियों को वीजा देगा यूएई?

पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसके यूएई से साथ घनिष्ठ राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जहां बड़ी संख्या में पाकिस्तानी प्रवासी रहकर काम करते हैं. अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में यूएई केवल ब्लू और राजनयिक पासपोर्ट धारकों को ही वीजा जारी कर रहा है.

अपराध को देखते हुए यूएई ने लिया फैसला

पाकिस्तान सीनेट मानवाधिकार समिति के प्रमुख समीना मुमताज जेहरी ने बताया कि पाकिस्तान के लोग यूएई में जाकर अपराध करते हैं इसलिए वीजा नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बहुत कम लोगों को काफी कठिनाई के बाद वीजा जारी किया गया है.

दूसरी तरफ पाकिस्तान में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत सलेम एम. सलेम अल बावब अल जाबी ने आज वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब से मुलाकात की. इस बैठक में यूएई वीजा सुधारों पर चर्चा की गई. बैठक में जिन सुधारों पर चर्चा की गई उनमें ऑनलाइन वीजा प्रक्रिया, पासपोर्ट पर मुहर लगाए बिना ई-वीजा और सिस्टम-टू-सिस्टम के बीच तेज संपर्क शामिल है.

इस साल जुलाई में भी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा अस्वीकृत किये जाने की समस्या का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अपने यूएई समकक्ष के समक्ष यह मुद्दा उठाया था.

