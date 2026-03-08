UAE में भारतीय ड्राइवर की लगी लॉटरी, 15 साल टिकट खरीदने के बाद जीता 37 करोड़ का जैकपॉट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व15 साल बाद चमकी किस्मत! UAE में भारतीय ड्राइवर की लगी लॉटरी, जीता 37 करोड़ का जैकपॉट

15 साल बाद चमकी किस्मत! UAE में भारतीय ड्राइवर की लगी लॉटरी, जीता 37 करोड़ का जैकपॉट

यूएई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले भारतीय ड्राइवर ने 10 करोड़ का जैकपॉट जीता है. वह लगातार 15 साल से इसका टिकट खरीद रहा था.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 08 Mar 2026 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

यूएई में एक भारतीय ड्राइवर ने 37 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीता है. वह लगातार 15 साल से इसका टिकट खरीद रहा था. अब वो वापस अपने वतन भारत आना चाहता है. खलीज टाइम्स की मानें तो विबीश पल्लियाली ट्रांसपोर्ट कंपनी में पिकअप ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं. 28 फरवरी को खरीदे अपने जैकपॉट ने उनकी किस्मत खोल दी है.

विबीश ने खलीज टाइम्स को बताया कि मैंने 7 फरवरी को भारत जाते समय Dh1000 के टिकटों का एक सेट पहली ही खरीद लिया था. 28 फरवरी को मेरे कजिन और उसके दो दोस्तों ने मुझे कॉल करके टिकट लेने के लिए कहा था. मैंने बताने की कोशिश की, मैंने इस महीने का बजट पहले ही खर्च कर दिया है, लेकिन वह मुझसे बार-बार कहते रहे. मैंने टिकट ले लिया, ताकि निराश न करूं.

लगभग दो दशक से यूएई में ड्राइवर का काम कर रहे पल्लियाली 

पल्लियाली लगभग दो दशक से यूएई में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्होंने रात करीब 8 बजे ऑनलाइन टिकट खरीदा था. वही विनिंग एंट्री निकली. उन्हें यह जिंदगी बदलने वाली खबर तब मिली, जब वे आखिरी डिलवरी के अबू धाबी से शारजाह घर वापस जा रहे थे.

उन्होंने कहा कि मैं रेगुलर कस्टमर हूं. इसलिए मुझे आमतौर पर कंपनी से कॉल आते हैं, लेकिन वे आमतौर पर महीने के बीच या आखिर में कॉल करके कहते हैं कि टिकटों पर ऑफर है. मुझे हैरानी हुई है कि वे मुझे महीने की शाम को क्यों कॉल करेंगे.

मुझे लगा कोई प्रैंक कॉल था: पल्लियाली

जब उन्हें बताया कि उन्होंने जैकपॉट जीत लिया है, तो पल्लियाली ने कहा कि वे हैरान रह गए. मैंने उनसे पूछा कि क्या यह कोई प्रैंक कॉल था. हालांकि मुझे पता था कि ऐसा नहीं है. बाद में मैंने अपनी पत्नी को कॉल किया. बताया कि मुझे कॉल आया है. उन्होंने तुरंत ऑनलाइन चेक किया और फिर मुझे बताया कि वेबसाइट पर विनर के तौर पर मेरा नाम है.

'यह जीत सालों की मेहनत के बाद मिली है' 

पल्लियाली ने बताया कि यह जीत सालों की मेहनत के बाद मिली है. मैं पिछले 15 सालों से हर महीने रेगुलर टिकट खरीद रहा हूं. जैसा कि आप सोच सकते हैं. एक ड्राइवर के तौर पर हर महीने Dh1000 अलग रखना एक मुश्किल काम था. कई बार मेरी पत्नी शिकायत करती थी कि पैसे दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. कुछ महीनों तक मैंने उसे यह भी नहीं बताया कि मैंने टिकट खरीदा है. उन्होंने कभी भी ड्रॉ को लाइव नहीं देखा या तुरंत रिजल्ट चेक नहीं किया. टिकट खरीदना मेरे लिए बस जिंदगी  का एक तरीका था. मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कि मैं इसे जीतूंगा या इन पैसों से कुछ करूंगा. मेरी बस यही ख्वाहिश थी कि एक दिन में कुछ जीतूं, भले ही वह Dh100000 का इनाम ही क्यों न हो?

4 लोगों में बांटा जाएगा यह इनाम 

जीत के बाद के प्लान Dh15 मिलियन का इनाम 4 लोगों में बांटा जाएगा. इससे पल्लियाली के पास Dh4 मिलियन से थोड़ा कम बचेगा. यूएई में लगभग 20 साल गाड़ी चलाने के बाद अब भारत लौटने और बसने का प्लान बना रहे हैं. मैं 20 साल से पूरे यूएई में गाड़ी चला रहा हूं. मैं भारत वापस जाकर बसना चाहता हूं. यह पैसा निश्चित रूप से इसमें मदद करेगा.

उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी का भविष्य भी सुरक्षित करने का प्लान बना रहे हैं, जो अभी शारजाह इंडियन स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलुरु में बीबीए की पढ़ाई कर रही है. पल्लियाली ने कहा कि जीत की सच्चाई अभी भी उनके दिमाग में बैठ रही है. शायद कुछ दिनों बाद यह तय हो कि आगे क्या करना है?

Published at : 08 Mar 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
UAE News WORLD NEWS Global News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'जब तक सेव अमेरिका एक्ट पास नहीं हो जाता, तब तक...', ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान
'जब तक सेव अमेरिका एक्ट पास नहीं हो जाता, तब तक...', जंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान
विश्व
15 साल बाद चमकी किस्मत! UAE में भारतीय ड्राइवर की लगी लॉटरी, जीता 37 करोड़ का जैकपॉट
UAE में भारतीय ड्राइवर की लगी लॉटरी, 15 साल टिकट खरीदने के बाद जीता 37 करोड़ का जैकपॉट
विश्व
Israel-Iran War Live: इजरायल पर ईरान ने दागीं ताबड़तोड़ मिसाइलें, तेल अवीव में सुनी गई धमाकों की आवाज, पोप लियो ने की युद्ध रोकने की मांग
Live: इजरायल पर ईरान ने दागी मिसाइलें, तेल अवीव में हुए धमाके, पोप लियो ने की युद्ध रोकने की मांग
विश्व
Exclusive: 'अगर चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' अमेरिका-इजरायल के साथ जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
Exclusive: 'चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' इजरायल जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Pati Brahmachari:😕Suraj के आँसू, Isha की कड़वाहट! क्या अधूरा रह जाएगा यह प्यार? #sbs
Iran Israel War: ईरान से अमेरिका और इजरायल के बीच जंग के 10 Updates | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान का वार एलर्ट! IRGC बोली- '6 महीने तक भीषण जंग लड़ सकते हैं' | Trump | Breaking
Aage Ka Agenda: महायुद्ध में अब तक कितनी तबाही | Iran Israel War | America | Trump | Ashish Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से जंग के पक्ष में नहीं थे जेडी वेंस और मार्को रुबियो, डोनाल्ड ट्रंप को किया था अलर्ट, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
ईरान से जंग के पक्ष में नहीं थे वेंस और रुबियो, ट्रंप को किया था अलर्ट, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', अयोध्या के परमहंस आचार्य का भड़काऊ ऐलान
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', अयोध्या के परमहंस आचार्य का भड़काऊ ऐलान
क्रिकेट
IND vs NZ Final: फाइनल में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर क्या बोले कप्तान सूर्यकुमार, वरुण चक्रवर्ती पर सब हो गया साफ
फाइनल में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर क्या बोले कप्तान सूर्यकुमार, वरुण चक्रवर्ती पर सब हो गया साफ
विश्व
Iran Supreme Leader: कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी? जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के नाम पर बनी सहमति
कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी? जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के नाम पर बनी सहमति
बॉलीवुड
जूनियर एनटीआर को देखने बैंगलुरु के अस्पताल में उमड़ी भीड़, तोड़ा एस्किलेटर, वीडियो हो रहा वायरल
जूनियर एनटीआर को देखने बैंगलुरु के अस्पताल में उमड़ी भीड़, तोड़ा एस्किलेटर, वीडियो हो रहा वायरल
विश्व
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
ऑटो
Maruti Celerio या Tata Tiago, पहली नौकरी वालों के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेस्ट? यहां जानिए डिटेल्स
Maruti Celerio या Tata Tiago, पहली नौकरी वालों के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेस्ट?
ट्रेंडिंग
T-20 WC Final: 12 लाख रुपये में बिक रहा सबसे महंगा टिकट? सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों के उड़ाए होश
T-20 WC Final: 12 लाख रुपये में बिक रहा सबसे महंगा टिकट? सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों के उड़ाए होश
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget