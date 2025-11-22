दुबई एयरशो में शुक्रवार को देश का गर्व कह जाने वाले तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रदर्शन के दौरान हादसे का शिकार हो गया. हादसा इतना भयानक था कि एयरक्राफ्ट जमीन से टकराते ही आग के गोले में तब्दील हो गया. इस हादसे में वायुसेना के शूरवीर पायलट विंग कमांडर नमंश स्याल शहीद हो गए. अब उनके पार्थिव शरीर को भारत रवाना करने से पहले दुबई में यूएई सेना ने श्रद्धांजलि दी है. इसकी जानकारी इंडियन एयरफोर्स ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से साझा की है. ट्रिब्यूट देते एक वीडियो भी जारी किया गया है.

इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, "इंडियन एयर फ़ोर्स, विंग कमांडर नमंश स्याल के दुखद निधन पर गहरा दुख जताती है, जिन्होंने दुबई एयर शो में हुए तेजस एयरक्राफ्ट हादसे में अपनी जान गंवा दी. एक समर्पित फाइटर पायलट और पूरी तरह से प्रोफेशनल, उन्होंने पक्के कमिटमेंट, बेहतरीन स्किल और ड्यूटी की पक्की भावना के साथ देश की सेवा की. उनके व्यक्तित्व ने उन्हें सेवा के लिए समर्पित जीवन के जरिए बहुत सम्मान दिलाया. यह UAE के अधिकारियों, सहकर्मियों, दोस्तों और इंडियन दूतावास के अधिकारियों की विदाई में दिखाई दिया. इस गहरे दुख की घड़ी में IAF उनके परिवार के साथ खड़ी है. उनकी हिम्मत, लगन और सम्मान की विरासत का सम्मान करती है. उनकी सेवा को आभार के साथ याद किया जाएगा.

The Indian Air Force deeply mourns the tragic loss of Wg Cdr Namansh Syal, who lost his life in the unfortunate Tejas aircraft accident at the Dubai Air Show.

A dedicated fighter pilot and thorough professional, he served the nation with unwavering commitment, exceptional skill



हिमाचल के रहने वाले थे स्याल

इस हादसे ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया. नमांश हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवान तहसील के पटियालकर गांव के रहने वाले थे. वह बेहद शांत स्वभाव के थे. उन्होंने शुरू से ही देश सेवा का सपना देखा था. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सुजानपुर टीरा के सैनिक स्कूल से की थी. यह वही स्कूल है, जिसने देश को कई बेहतरीन सेना और वायुसेना के अफसर दिए हैं.

बचपन से ही पढ़ाई और खेल में माहिर नमन का सपना एयरफोर्स में जाने का था. वह वायुसेना में 24 दिसंबर 2009 को शामिल हुए थे. उन्हें तेजस के अलावा कई विमान उड़ाने का अनुभव रहा. वह तेजस की तीसरी स्क्वाड्रन में शामिल थे. उन्हें दुबई एयरशो में तेजस को दुनिया के सामने डिस्प्ले करने की जिम्मा सौंपा गया था.