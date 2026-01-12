ईरानियों की आजादी के हक में अमेरिका में निकल रही थी रैली, भीड़ में घुसा ट्रक, कई लोग हुए जख्मी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में रविवार (11 जनवरी) को ईरान में आजादी की मांग कर रहे लोगों की एक रैली में U-Haul ट्रक घुस गया. ये घटना वेस्टवुड इलाके में हुई, जहां बड़ी तादाद में लोग ईरानी झंडा लहराते हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में मार्च कर रहे थे.

CBS न्यूज के मुताबिक, ट्रक तेज रफ्तार से प्रदर्शनकारियों की ओर बढ़ा, जिससे लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. ट्रक की बाहरी दीवारों पर लगे बैनर पर लिखा था- नो शाह, नो रेजीम, अमेरिका 1953 मत दोहराओ. इस हादसे के तुरंत बाद हालात बेकाबू हो गए. गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ट्रक के शीशे तोड़ दिए.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

वीडियो फुटेज में दिखा कि लोग चिल्लाते हुए ट्रक ड्राइवर पर हमले की कोशिश कर रहे थे और ट्रक पर झंडे के डंडे से वार कर रहे थे. लॉस एंजिल्स पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया. पुलिसकर्मियों ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकालकर हिरासत में लिया. जब उसे ले जाया जा रहा था तो उस दौरान प्रदर्शनकारी उस पर हमला करने की कोशिश करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को पीछे धकेलना पड़ा.

ईरान में 500 से ज्यादा लोगों की मौत

लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं. 2 लोगों ने जांच के बाद अस्पताल जाने से इनकार कर दिया गया, जबकि तीसरे घायल की हालत गंभीर है. बता दें कि यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब ईरान में पिछले 2 हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं. मानवाधिकार संगठनों के अनुसार अब तक इन प्रदर्शनों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. तेहरान और अन्य बड़े शहरों में सड़कों पर विरोध जारी है.

इंटरनेट के लिए मस्क से बात करेंगे ट्रंप!

इसी बीच ट्रंप ने रविवार को कहा कि ईरान में इंटरनेट सेवा बहाल करने को लेकर वो अरबपति कारोबारी एलन मस्क से बात करने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि एलॉन मस्क की कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराने में सक्षम है. हालांकि ट्रंप और मस्क के रिश्तों में बीते साल काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.

ये भी पढ़ें

'ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने की PAK की मदद, अब सरकार चीनी कंपनियों को...', ओवैसी ने BJP से पूछे तीखे सवाल