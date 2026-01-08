'1 लाख 13 हजार से ज्यादा अमेरिकियों को मारने के लिए...' US में 2 भारतीय क्यों हुए गिरफ्तार
अमेरिका के इंडियाना में 2 ट्रक चालकों को एक सेमी-ट्रक के अंदर 300 पाउंड से अधिक कोकीन की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. डीएचएस ने ये जानकारी दी.
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने 5 जनवरी को बताया कि इंडियाना राज्य में दो ट्रक चालकों को एक सेमी-ट्रक के अंदर 300 पाउंड से अधिक कोकेन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. डीएचएस ने कहा है कि दोनों व्यक्ति भारत के हैं और ट्रक की जांच के दौरान 309 पाउंड कोकेन बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया.
आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग के मुताबिक 4 जनवरी को इंडियाना के पुटनाम काउंटी में स्थानीय अधिकारियों ने 25 वर्षीय गुरप्रीत सिंह और 30 वर्षीय जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया था. डीएचएस की विज्ञप्ति में कहा गया है कि खतरनाक कोकेन की 1.2 ग्राम खुराक से ही 1,13,000 से अधिक अमेरिकियों की जान जा सकती है.
कैलिफोर्निया में जारी किए गए थे ड्राइविंग लाइसेंस
डीएचएस ने बताया कि दोनों व्यक्तियों को कैलिफोर्निया में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए थे. सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने इन व्यक्तियों को ड्राइवर लाइसेंस देने के लिए गैविन न्यूजॉम की आलोचना करते हुए उनकी नीतियों को लापरवाह बताया. डीएचएस ने मैकलॉघलिन के हवाले से कहा, 'गैविन न्यूजॉम और उनके शरणार्थी नीति समर्थकों ने दिसंबर में इनमें से एक आपराधिक अवैध अप्रवासी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी नोटिस का पालन करने से भी इनकार कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि गैविन की शरणार्थी नीतियां अमेरिकी नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल रही हैं.
'अवैध रूप से अमेरिका में घुसे थे दोनों आरोपी'
गुरप्रीत सिंह ने 11 मार्च, 2023 को एरिजोना के लुकेविले के पास अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया था. बाद में बाइडेन प्रशासन में उन्हें रिहा कर दिया गया. डीएचएस के अनुसार गुरप्रीत ने स्वयं स्वीकार किया कि वह भारतीय नागरिक हैं और उन्होंने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया था. जसवीर सिंह ने भी 21 मार्च, 2017 को कैलिफोर्निया के ओटे मेसा के पास से अमेरिका में प्रवेश किया था. उन्हें सचिव ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने गिरफ्तार किया था.
