ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS मिडटर्म चुनाव के नतीजे से एर्दोगन को उम्मीद! ‘इलाके में जल्द से जल्द हो शांति’

US मिडटर्म चुनाव के नतीजे से एर्दोगन को उम्मीद! ‘इलाके में जल्द से जल्द हो शांति’

राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों का तुर्किए-अमेरिका संबंधों और पश्चिम एशिया को लेकर वाशिंगटन की नीति पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में अभी कोई ठोस निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 05 Nov 2026 10:51 PM (IST)
Preferred Sources

तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने अमेरिका में हुए मिड-टर्म चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद मिडिल ईस्ट में जारी तनावपूर्ण स्थिति के खत्म होने की उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में जल्द से जल्द शांति आए. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी मिड-टर्म चुनाव के नतीजे इलाके में लंबे समय तक शांति और स्थिरता लाने में मदद करेंगे. अंकारा इस उद्देश्य के साथ अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस के लगातार संपर्क में बना रहेगा.

तुर्किए के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से गुरुवार (5 नवंबर, 2026) को जारी किए गए आधिकारिक बयान के मुताबिक, दक्षिण कोरिया से लौटते समय राष्ट्रपति एर्दोगन ने विमान में पत्रकारों से कहा, ‘हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है कि चुनाव के नतीजे हमारे क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता में योगदान देंगे. इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम अमेरिकी प्रशासन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, तीनों के साथ लगातार संवाद बनाए रखेंगे.’

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
चीन के खिलाफ फिलीपींस बढ़ा रहा ताकत, भारत संग 800 बिलियन डॉलर की ब्रह्मोस डील की चर्चा
चीन के खिलाफ फिलीपींस बढ़ा रहा ताकत, भारत संग 800 बिलियन डॉलर की ब्रह्मोस डील की चर्चा
विश्व
इजरायल: सत्ता गंवाने से एक घोषणा दूर नेतन्याहू! अरब पार्टियों ने आइसेनकोट का किया सपोर्ट
इजरायल: सत्ता गंवाने से एक घोषणा दूर नेतन्याहू! अरब पार्टियों ने आइसेनकोट का किया सपोर्ट
विश्व
G-20 समिट में पुतिन को इनवाइट नहीं करेगा यूके, PM बर्नहम ने किया ऐलान
G-20 समिट में पुतिन को इनवाइट नहीं करेगा यूके, PM बर्नहम ने किया ऐलान
विश्व
'मैं अरब से ज्यादा ''मानद भारतीय'' हूं', मिशिगन के नए सीनेटर अब्दुल अल सैयद का वीडियो वायरल
'मैं अरब से ज्यादा ''मानद भारतीय'' हूं', मिशिगन के नए सीनेटर अब्दुल अल सैयद का वीडियो वायरल

तुर्किए-US संबंधों और पश्चिम एशिया पर वाशिंगटन की नीति पर पड़ेगा असर

एर्दोगन ने कहा, ‘अमेरिकी मध्यावधि चुनावों का तुर्किए-अमेरिका संबंधों और पश्चिम एशिया को लेकर वाशिंगटन की नीति पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में अभी कोई ठोस निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. मैं चाहता हूं कि चुनाव के नतीजे अमेरिकी जनता के लिए फायदेमंद हों. मुझे यह भी उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र और वैश्विक राजनीति पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा. हालांकि, अभी इस बारे में कोई ठोस बयान देना जल्दबाजी होगी. तुर्किए और अमेरिका के संबंध गहरे हैं और मजबूत नींव पर आधारित हैं. हम दोनों देश नाटो के सहयोगी हैं और कई सालों से हमारे बीच रणनीतिक संबंध रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इलाका लंबे समय से बेहद उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रहा है. दुर्भाग्य से हमारे आसपास युद्ध, संघर्ष और दमन लगातार जारी हैं. हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति स्थापित हो. हमारी सबसे बड़ी इच्छा है कि चुनाव के नतीजे हमारे इलाके में स्थायी शांति और स्थिरता लाने में योगदान दे. इसी मकसद से हम अमेरिकी प्रशासन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट के साथ करीबी संवाद बनाए रखेंगे.’ 

यह भी पढ़ेंः Explained: एल सईद बोले- 'हबीबी! मुझे सीनेटर कहो', जेडी वेंस पर तंज में छिपे राजनीतिक मायने क्या?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
Read More
Published at : 05 Nov 2026 10:51 PM (IST)
Tags :
America Recep Tayyip Erdoğan West Asia Turkiye
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन के खिलाफ फिलीपींस बढ़ा रहा ताकत, भारत संग 800 बिलियन डॉलर की ब्रह्मोस डील की चर्चा
चीन के खिलाफ फिलीपींस बढ़ा रहा ताकत, भारत संग 800 बिलियन डॉलर की ब्रह्मोस डील की चर्चा
विश्व
इजरायल: सत्ता गंवाने से एक घोषणा दूर नेतन्याहू! अरब पार्टियों ने आइसेनकोट का किया सपोर्ट
इजरायल: सत्ता गंवाने से एक घोषणा दूर नेतन्याहू! अरब पार्टियों ने आइसेनकोट का किया सपोर्ट
विश्व
G-20 समिट में पुतिन को इनवाइट नहीं करेगा यूके, PM बर्नहम ने किया ऐलान
G-20 समिट में पुतिन को इनवाइट नहीं करेगा यूके, PM बर्नहम ने किया ऐलान
विश्व
'मैं अरब से ज्यादा ''मानद भारतीय'' हूं', मिशिगन के नए सीनेटर अब्दुल अल सैयद का वीडियो वायरल
'मैं अरब से ज्यादा ''मानद भारतीय'' हूं', मिशिगन के नए सीनेटर अब्दुल अल सैयद का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
UP Politics 2027: यूपी की लड़ाई...'श्रीकृष्ण' पर आई! | BJP | SP | BSP | Akhilesh Yadav | Breaking
UP Elections 2027: 22 में श्रीराम, 27 में श्रीकृष्ण बनाएंगे काम? | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Bollywood News: Ramayana Part 1 देखकर क्या बोले दर्शक? Ranbir के Ram Avatar में कितना दम? (05.11.26)
Yeh Fitoor Tera:🫣Jeet ने Saumya के लिए तैयार की बाइक! स्पेशल सीट लगाकर जताया अपना प्यार #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
G-20 समिट में पुतिन को इनवाइट नहीं करेगा यूके, PM बर्नहम ने किया ऐलान
G-20 समिट में पुतिन को इनवाइट नहीं करेगा यूके, PM बर्नहम ने किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस पर भड़के AAP सांसद संजय सिंह, 'पूरे देश में आपने BJP की...'
AAP सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस को दी नसीहत, 'अपने अंदर झांक कर देखिए'
विश्व
'मैं अरब से ज्यादा ''मानद भारतीय'' हूं', मिशिगन के नए सीनेटर अब्दुल अल सैयद का वीडियो वायरल
'मैं अरब से ज्यादा ''मानद भारतीय'' हूं', मिशिगन के नए सीनेटर अब्दुल अल सैयद का वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
PM मोदी की पैरा एशियाई पदक विजेताओ से मुलाकात, बोले- 'आपसे से प्रेरणा मिलती है'
PM मोदी की पैरा एशियाई पदक विजेताओ से मुलाकात, बोले- 'आपसे से प्रेरणा मिलती है'
साउथ सिनेमा
'रामायण' ने बिगाड़ा 'जेलर 2' का खेल, जानें थर्सडे को रजनीकांत की फिल्म ने कितना कमाया?
'रामायण' ने बिगाड़ा 'जेलर 2' का खेल, जानें थर्सडे को रजनीकांत की फिल्म ने कितना कमाया?
इंडिया
नितिन गडकरी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, ‘ये शोभा नहीं देता कि PM मोदी के लिए...’
नितिन गडकरी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, ‘ये शोभा नहीं देता कि PM मोदी के लिए...’
विश्व
Explained: ट्रंप के कमजोर होने से भारत के लिए आसान होगा व्यापार समझौता? कौन सी अड़चनें बाकी
ट्रंप के कमजोर होने से भारत के लिए आसान होगा व्यापार समझौता? कौन सी अड़चनें बाकी
बिहार
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget