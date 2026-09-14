बीच हवा में था विमान, तूफान में फंसा, मची चीख पुकार, देखें डरावना वीडियो

ट्यूनीशिया में गर्मियों की छुट्टियां बिताने जा रहे यात्रियों के लिए तुर्की एयरलाइंस की एक उड़ान का सफर उस समय खौफनाक हो गया, जब खराब मौसम के बीच विमान लैंडिंग की कोशिशों के दौरान तेजी से नीचे जाने लगा. इस्तांबुल से ट्यूनिस जा रही फ्लाइट TK 661 को पिछले सप्ताह ट्यूनिस-कार्थेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश के दौरान तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा. हालात इतने खराब हो गए कि विमान में बैठे यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई.

तेज झटकों से कांपने लगा विमान

यात्री मरीना मैस्काया ने इंस्टाग्राम पर इस घटना का वीडियो साझा किया है. वीडियो में खराब मौसम के कारण विमान के जोर-जोर से हिलने के दौरान यात्री अपनी सीटों को कसकर पकड़े नजर आ रहे हैं. एक सामान्य और आरामदायक सफर अचानक डरावने अनुभव में बदल गया.

वीडियो में विमान के भीतर यात्रियों की चीखें साफ सुनाई दे रही हैं. इस दौरान एक यात्री बार-बार कहता सुनाई देता है, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे!

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मैस्काया ने इसके बाद कैमरा अपने सामने लगी स्क्रीन की ओर किया. स्क्रीन पर उड़ान के रडार से जुड़ा डेटा दिखाई दे रहा था, जिसमें विमान लैंडिंग की कोशिश से पहले एक जगह चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा था.

'मैंने जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया'

मैस्काया ने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने अनुभव को साझा करते हुए लिखा कि ट्यूनीशिया के लिए तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट दिन में रवाना हुई थी और उड़ान का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल सामान्य था. लेकिन जैसे ही विमान नीचे उतरना शुरू हुआ, हालात पूरी तरह बदल गए.

उन्होंने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी अपनी जान को लेकर इतना डर महसूस नहीं किया था और मेरी मां भी मेरे साथ थीं. यात्री के मुताबिक, पायलट ने उसी एयरपोर्ट पर विमान उतारने की तीन बार कोशिश की और हर बार विमान तूफान के बीच से गुजरा.

तीसरी कोशिश में विमान तेजी से नीचे जाने लगा

मैस्काया ने बताया कि हर कोशिश के दौरान विमान को बहुत तेज झटके लगे. उन्होंने दावा किया कि तीसरी कोशिश में विमान वास्तव में तेजी से नीचे जाने लगा.

उन्होंने लिखा कि उन्हें पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा लगा कि पायलट चौथी बार भी उसी एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर सकता है और विमान को दोबारा तूफान के बीच से गुजरना पड़ सकता है.

हालांकि, इस दौरान यात्रियों में और ज्यादा घबराहट फैल गई. लोग चिल्लाने लगे, नहीं! किसी दूसरे देश में ले चलिए, कृपया! किसी दूसरे एयरपोर्ट पर.

दूसरे एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरी फ्लाइट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आखिरकार फ्लाइट को ट्यूनिस-कार्थेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 60 मील दक्षिण में स्थित एनफिधा-हम्मामेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया. विमान वहां सुरक्षित उतर गया.

मैस्काया ने बाद में कहा, हम सुरक्षित निकल आए, शायद इसका श्रेय तुर्की एयरलाइंस के पायलटों को जाता है.

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