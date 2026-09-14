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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबीच हवा में था विमान, तूफान में फंसा, मची चीख पुकार, देखें डरावना वीडियो

बीच हवा में था विमान, तूफान में फंसा, मची चीख पुकार, देखें डरावना वीडियो

इस्तांबुल से ट्यूनिस जा रही तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट TK 661 को खराब मौसम और तेज टर्बुलेंस के कारण खौफनाक स्थिति का सामना करना पड़ा. विमान को तेज झटके लगे और यात्री घबरा गए.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 14 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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ट्यूनीशिया में गर्मियों की छुट्टियां बिताने जा रहे यात्रियों के लिए तुर्की एयरलाइंस की एक उड़ान का सफर उस समय खौफनाक हो गया, जब खराब मौसम के बीच विमान लैंडिंग की कोशिशों के दौरान तेजी से नीचे जाने लगा. इस्तांबुल से ट्यूनिस जा रही फ्लाइट TK 661 को पिछले सप्ताह ट्यूनिस-कार्थेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश के दौरान तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा. हालात इतने खराब हो गए कि विमान में बैठे यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई.

तेज झटकों से कांपने लगा विमान

यात्री मरीना मैस्काया ने इंस्टाग्राम पर इस घटना का वीडियो साझा किया है. वीडियो में खराब मौसम के कारण विमान के जोर-जोर से हिलने के दौरान यात्री अपनी सीटों को कसकर पकड़े नजर आ रहे हैं. एक सामान्य और आरामदायक सफर अचानक डरावने अनुभव में बदल गया.

वीडियो में विमान के भीतर यात्रियों की चीखें साफ सुनाई दे रही हैं. इस दौरान एक यात्री बार-बार कहता सुनाई देता है, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे!

 
 
 
 
 
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मैस्काया ने इसके बाद कैमरा अपने सामने लगी स्क्रीन की ओर किया. स्क्रीन पर उड़ान के रडार से जुड़ा डेटा दिखाई दे रहा था, जिसमें विमान लैंडिंग की कोशिश से पहले एक जगह चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा था.

'मैंने जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया'

मैस्काया ने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने अनुभव को साझा करते हुए लिखा कि ट्यूनीशिया के लिए तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट दिन में रवाना हुई थी और उड़ान का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल सामान्य था. लेकिन जैसे ही विमान नीचे उतरना शुरू हुआ, हालात पूरी तरह बदल गए.

उन्होंने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी अपनी जान को लेकर इतना डर महसूस नहीं किया था और मेरी मां भी मेरे साथ थीं. यात्री के मुताबिक, पायलट ने उसी एयरपोर्ट पर विमान उतारने की तीन बार कोशिश की और हर बार विमान तूफान के बीच से गुजरा.

तीसरी कोशिश में विमान तेजी से नीचे जाने लगा

मैस्काया ने बताया कि हर कोशिश के दौरान विमान को बहुत तेज झटके लगे. उन्होंने दावा किया कि तीसरी कोशिश में विमान वास्तव में तेजी से नीचे जाने लगा.

उन्होंने लिखा कि उन्हें पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा लगा कि पायलट चौथी बार भी उसी एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर सकता है और विमान को दोबारा तूफान के बीच से गुजरना पड़ सकता है.

हालांकि, इस दौरान यात्रियों में और ज्यादा घबराहट फैल गई. लोग चिल्लाने लगे, नहीं! किसी दूसरे देश में ले चलिए, कृपया! किसी दूसरे एयरपोर्ट पर.

दूसरे एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरी फ्लाइट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आखिरकार फ्लाइट को ट्यूनिस-कार्थेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 60 मील दक्षिण में स्थित एनफिधा-हम्मामेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया. विमान वहां सुरक्षित उतर गया.

मैस्काया ने बाद में कहा, हम सुरक्षित निकल आए, शायद इसका श्रेय तुर्की एयरलाइंस के पायलटों को जाता है.

यह भी पढ़िएः एशिया कप में जीतीं बेटियां तो खुश हुए पीएम मोदी, बोले- 'उनका कॉन्फिडेंस...'

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Turkey Istanbul Turkish Airlines
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