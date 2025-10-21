हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वटीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा

टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा

टीटीपी से जुड़े संगठन द वॉइस ऑफ खुरासान ने मंगलवार को इस हमले का वीडियो और बयान जारी किया है. वीडियो में टीटीपी ने कहा कि उसने सोमवार रात पाकिस्तानी सेना की एक चौकी पर हमला किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 21 Oct 2025 08:35 PM (IST)
तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक बड़े हमले की जिम्मेदारी ली है. संगठन ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वां के दक्षिण वजीरिस्तान इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक कैंप पर हमला किया. इस हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और आठ घायल हुए हैं. हालांकि, अब तक पाकिस्तानी सेना या किसी स्वतंत्र स्रोत ने इस हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

टीटीपी ने वीडियो जारी कर किया दावा
टीटीपी से जुड़े संगठन द वॉइस ऑफ खुरासान ने मंगलवार को इस हमले का वीडियो और बयान जारी किया है. वीडियो में टीटीपी ने कहा कि उसने सोमवार रात पाकिस्तानी सेना की एक चौकी पर हमला किया. इस दौरान एक पाकिस्तानी ड्रोन को भी नष्ट कर दिया गया. टीटीपी का दावा है कि उसने इस सैन्य चौकी पर कब्जा भी कर लिया है.

पाक सरकार और टीटीपी के बीच बढ़ता तनाव
यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान सरकार ने टीटीपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. सोमवार को रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि सरकार किसी भी हालत में टीटीपी से बातचीत नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान केवल अफगान तालिबान के साथ संवाद करेगा, लेकिन आतंकवादी संगठनों के साथ नहीं.

पाकिस्तान-टीटीपी टकराव की लंबी कहानी
टीटीपी पिछले कई सालों से पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहा है, खासकर अफगानिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को शरण और समर्थन दे रहा है. इससे दोनों देशों के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं.

हालिया हमलों से बढ़ा तनाव
हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी प्रमुख मुफ्ती नूर वली महसूद को निशाना बनाते हुए एयरस्ट्राइक की थी. इसके जवाब में महसूद ने वीडियो जारी कर खुद के जिंदा होने और पाक सेना से बदला लेने की बात कही थी. तब से दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया है.

Published at : 21 Oct 2025 08:35 PM (IST)
