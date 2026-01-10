Donald Trump on Vladimir Putin: रूस और युक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अमेरिका लगातार इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है. इसी बीच फॉक्स न्यूज के सीनियर व्हाइट हाउस संवाददाता पीटर डूसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या वे कभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पकड़ने के लिए मिशन का आदेश देंगे, जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला के पूर्व नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए डेल्टा फोर्सेज मिशन चलाया था.

उन्होंने यह सवाल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के उस बयान के संदर्भ में पूछा था, जिसमें जेलेंस्की ने संकेत दिया था कि अगर तानाशाहों के साथ इसी तरह निपटा जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए.

ट्रंप ने जवाब में कही ये बात

ट्रंप ने जवाब में कहा, 'मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने की आवश्यकता होगी. मेरा और पुतिन का हमेशा से अच्छा रिश्ता रहा है. मैं बहुत निराश हूं.' उन्होंने कहा कि वे रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन यह आसान नहीं रहा. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने आठ युद्धों को समाप्त किया है और उन्हें उम्मीद थी कि रूस‑यूक्रेन युद्ध भी इसी तरह हल हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले महीने में 31,000 लोगों की मौत हुई, जिनमें कई रूसी सैनिक थे और रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है. उन्होंने कहा कि वे जल्दी समाधान चाहते थे.

अमेरिका और रूस के बीच बढ़ रहा है विवाद

अमेरिका और रूस के बीच एक पुराने खाली तेल टैंकर को लेकर तनाव बढ़ गया था. रूस ने टैंकर की सुरक्षा के लिए अपनी पनडुब्बी और नौसेना को तैनात किया था. लेकिन बुधवार को अमेरिका ने आइसलैंड के पास अटलांटिक महासागर में उस जहाज पर कब्जा कर लिया. रूस ने इस पर कड़ी निंदा की और अपने जहाज के क्रू मेंबरों की वापसी की मांग की. रूस के इस रुख के बाद अमेरिका ने तेजी दिखाते हुए उसके दो क्रू मेंबरों को रिहा कर दिया.