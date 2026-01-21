हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदावोस में हिस्सा लेने EU देश पहुंचे ट्रंप, ज्यूरिख में लैंड हुआ एयरफोर्स वन, क्या ग्रीनलैंड डील पर मुहर लगेगी?

दावोस में हिस्सा लेने EU देश पहुंचे ट्रंप, ज्यूरिख में लैंड हुआ एयरफोर्स वन, क्या ग्रीनलैंड डील पर मुहर लगेगी?

Trump in Davos: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी कोशिश में दावोस पहुंच ही गए. इससे पहले उनके प्लेन में खराबी आ गई थी, जिस कारण उन्हें वापस जाना पड़ा था. अब वह ग्रीनलैंड विवाद के बीच EU देश आ गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 21 Jan 2026 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 21 जनवरी 2026 को स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं. वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में दावोस सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं. उनका सफर थोड़ा देरी से पूरा हुआ क्योंकि एयर फोर्स वन में समस्या आने से प्लेन को बीच में ही वापस लौटना पड़ा था. वहां से उन्होंने दूसरा प्लेन (Air Force C-32) लिया और ज्यूरिख एयरपोर्ट पर लैंड किया. मूल समय से करीब 2-3 घंटे की देरी हुई.

ट्रंप का दावोस में मुख्य फोकस क्या है?

ट्रंप ने पहले कहा था कि वे अमेरिका में रहने की लागत पर बात करेंगे. लेकिन उनकी ग्रीनलैंड को खरीदने की मांग सबसे ज्यादा चर्चा में है. ट्रंप ने डेनमार्क और 7 अन्य NATO सहयोगी देशों (UK, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड) पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है. यानी 1 फरवरी से 10% टैरिफ सभी गुड्स पर लागू होंगे. अगर ग्रीनलैंड डील नहीं हुई तो 1 जून से 25% तक टैरिफ बढ़ जाएगा.

ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड सुरक्षा, संसाधन और रणनीतिक वजह से अमेरिका के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा है कि 'हमारे पास ग्रीनलैंड होना चाहिए' और 'कोई पीछे नहीं हटेगा.'

ट्रंप के बयान पर यूरोपीय नेताओं ने क्या कहा?

  • यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेयर लेयेन ने कहा कि यह गलत है और यूरोप एकजुट होकर जवाब देगा.
  • फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ट्रंप को बुली कहा और टैरिफ के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही.
  • डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने डील करने से साफ मना कर दिया और कहा कि ग्रीनलैंड के लोग खुद फैसला करेंगे.
  • NATO के सेक्रेटरी जनरल मार्क रुट्टे ने कहा कि मुख्य मुद्दा यूक्रेन है, ग्रीनलैंड नहीं.
  • यूरोप में बोइंग, व्हिस्की और जींस जैसे सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में है.

ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस प्लान क्या है?

दावोस के साइडलाइन में ट्रंप पीस ऑफ प्लान को प्रमोट कर रहे हैं. यह एक नया ग्रुप है जो इजरायल-हमास संघर्ष की निगरानी करेगा और गाजा के पुनर्निमाण में मदद करेगा. ट्रंप ने कई देशों को इन्वाइट किया है, लेकिन यूरोपीय देशों ने अभी कमिटमेंट नहीं किया. कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में यह ग्रुप यूनाइटेड नेशंस (UN) की जगह ले सकता है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि UN को जारी रखना चाहिए.

Published at : 21 Jan 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
America Donald Trump World Economic Forum WEF Greenland DONALD Trump Europian Union Board Of Peace Trump In Davos
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: बीच बहस में भड़के ज्योतिषाचार्य! Avimukteshwara को कहे आपत्तिजनक शब्द! | CM Yogi
Chitra Tripathi: LIVE SHOW पर Avimukteshwara ने क्या करने की बात कह दी? | Shankaracharya Controversy
Prayagraj Aircraft Crash: प्लेन क्रैश में क्या बचे पायलट? देखिए हादसे के आखिरी 30 सेकंड का वीडियो!
Jaane Anjaane:😔 Reet को हुआ Unnati पर शक, कब आएगा Vikrant-Unnati का सच सामने #sbs (21.01.2026)
प्रशासन से Swami Avimukteshwara की लड़ाई जारी, कौन मागेंगे माफी! । Shankaracharya | CM Yogi | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
राजस्थान
राजस्थान में दंगा प्रभावित क्षेत्र को 'डिस्टर्ब एरिया' घोषित करेगी भजनलाल सरकार, कैबिनेट की मंजूरी
राजस्थान में दंगा प्रभावित क्षेत्र को 'डिस्टर्ब एरिया' घोषित करेगी भजनलाल सरकार, कैबिनेट की मंजूरी
ट्रेंडिंग
21 हजार की नौकरी छोड़ करोड़ों कमा रहा ये शख्स, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की कहानी हुई वायरल
21 हजार की नौकरी छोड़ करोड़ों कमा रहा ये शख्स, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की कहानी हुई वायरल
हेल्थ
How Much Tea Is Safe: ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?
ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Embed widget