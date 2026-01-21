अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 21 जनवरी 2026 को स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं. वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में दावोस सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं. उनका सफर थोड़ा देरी से पूरा हुआ क्योंकि एयर फोर्स वन में समस्या आने से प्लेन को बीच में ही वापस लौटना पड़ा था. वहां से उन्होंने दूसरा प्लेन (Air Force C-32) लिया और ज्यूरिख एयरपोर्ट पर लैंड किया. मूल समय से करीब 2-3 घंटे की देरी हुई.

ट्रंप का दावोस में मुख्य फोकस क्या है?

ट्रंप ने पहले कहा था कि वे अमेरिका में रहने की लागत पर बात करेंगे. लेकिन उनकी ग्रीनलैंड को खरीदने की मांग सबसे ज्यादा चर्चा में है. ट्रंप ने डेनमार्क और 7 अन्य NATO सहयोगी देशों (UK, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड) पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है. यानी 1 फरवरी से 10% टैरिफ सभी गुड्स पर लागू होंगे. अगर ग्रीनलैंड डील नहीं हुई तो 1 जून से 25% तक टैरिफ बढ़ जाएगा.

ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड सुरक्षा, संसाधन और रणनीतिक वजह से अमेरिका के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा है कि 'हमारे पास ग्रीनलैंड होना चाहिए' और 'कोई पीछे नहीं हटेगा.'

ट्रंप के बयान पर यूरोपीय नेताओं ने क्या कहा?

यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेयर लेयेन ने कहा कि यह गलत है और यूरोप एकजुट होकर जवाब देगा.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ट्रंप को बुली कहा और टैरिफ के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही.

डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने डील करने से साफ मना कर दिया और कहा कि ग्रीनलैंड के लोग खुद फैसला करेंगे.

NATO के सेक्रेटरी जनरल मार्क रुट्टे ने कहा कि मुख्य मुद्दा यूक्रेन है, ग्रीनलैंड नहीं.

यूरोप में बोइंग, व्हिस्की और जींस जैसे सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में है.

ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस प्लान क्या है?

दावोस के साइडलाइन में ट्रंप पीस ऑफ प्लान को प्रमोट कर रहे हैं. यह एक नया ग्रुप है जो इजरायल-हमास संघर्ष की निगरानी करेगा और गाजा के पुनर्निमाण में मदद करेगा. ट्रंप ने कई देशों को इन्वाइट किया है, लेकिन यूरोपीय देशों ने अभी कमिटमेंट नहीं किया. कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में यह ग्रुप यूनाइटेड नेशंस (UN) की जगह ले सकता है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि UN को जारी रखना चाहिए.