भीषण ट्रेन हादसा, दो ट्रेनों की आपस में टक्कर, 7 की मौत 100 लोग घायल

मिस्र (Egypt) की राजधानी काहिरा (Cairo) के पास एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई. 8 नवंबर 2026 को काहिरा के पास गीजा से फयूम जा रही एक ट्रेन और काहिरा से असवान शहर की ओर जा रही एक दूसरी ट्रेन की आपस में टक्कर हो गई, जिससे कई डिब्बे पटरी से उतर गए. इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए.

मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में 4 लोगों की मौत और 100 लोगों के भीषण रूप से घायल होने की खबर मिली है.

राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश

इस भीषण हादसे पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने शोक जताते हुए कहा है कि वे इस घटना से बहुत चिंतित हैं और उन्होंने अधिकारियों को तुरंत इस हादसे की जांच करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि "लापरवाही बरतने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनकी सजा तय की जाएगी."



रेलवे प्राधिकरण ने बताया कि बचाव दलों ने मलबे को हटाने के लिए कई क्रेनों का इस्तेमाल किया. अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. यह घटना गीजा के अल-अयात इलाके में हुई, जो मिस्र के अब तक के सबसे भीषण रेल हादसे का भी गवाह रहा है.

पहले भी हुए हैं भीषण हादसे

साल 2002 में, काहिरा के दक्षिण में छुट्टियों पर जा रहे यात्रियों से भरी एक ट्रेन में आग लगने से 370 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. साल 2009 में, इसी इलाके में कई ट्रेन हादसे हुए थे, जिनमें दर्जनों लोगों की जान चली गई थी.

पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क होने के बावजूद मिस्र में रेल हादसों की कई घटनाएं होती रहीं हैं. मिस्र की 11 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी की निर्भरता रेलवे नेटवर्क पर सबसे ज्यादा है. इसके बावजूद आए दिन होने वाली ऐसी जानलेवा घटनाओं से मिस्र के रेलवे सिस्टम पर लगातार प्रश्न चिह्न उठते रहते हैं.

रेलवे के आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं

पिछले 1 दशक में मिस्र ने अपने परिवहन ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं, जिसमें नए राजमार्ग और हाई-स्पीड रेल लाइनें शामिल हैं, लेकिन यहां के पुराने पड़ चुके रेल नेटवर्क के एक बड़े हिस्से को अभी भी पूरी तरह से दुरुस्त करना बाकी है.