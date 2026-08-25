Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रेड वॉर: कनाडा का पलटवार, US प्रोडक्ट्स पर लगाया 20 अरब डॉलर का टैरिफ

ट्रेड वॉर: कनाडा का पलटवार, US प्रोडक्ट्स पर लगाया 20 अरब डॉलर का टैरिफ

अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर बढ़ गया है. कनाडा ने जवाबी कार्रवाई करते हुए टैरिफ लगाने की घोषणा की है. इसका मूल्यांकन लगभग 20 अरब डॉलर आंका गया है. अमेरिका के हालिया ट्रैरिफ लगाने के फैसला लिया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 25 Aug 2026 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के बीच कनाडा ने एक्शन लेते हुए, जवाबी कार्रवाई कर अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 20 अरब डॉलर की कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया है. कनाडा ने अपने बिजनेस और कर्मचारियों को इसके असर से बचाने के लिए कई अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा भी की है. 

कनाडा जवाबी टैरिफ 8 सितंबर से लागू कर दिए जाएंगे. इनकी कीमतें 19.94 बिलियन डॉलर है. इनमें अमेरिका से आने वाले लगभग 700 प्रोडक्ट शामिल हैं. इनपर 15 से 50 प्रतिशत शुल्क लगेगा. कनाडा के इस एक्शन के बाद अब दोनों मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति बन गई है. पिछले कुछ वक्त से दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट देखी गई है. 

दरअसल, कनाडा का यह फैसला वॉशिंगटन के हालिया टैरिफ के बराबर है. शनिवार को दोनों देशों के बीच बातचीत विफल हो गई थी. जिन प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, उनमें स्टील, एल्युमीनियम, फर्नीचर और कपड़ों जैसे सामान है, जिनपर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगेगा. वहीं घरेलू उपकरण और कुछ सीफूड पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. कनाडा के सरकारी अधिकारी रॉयटर्स को बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और टूल्स पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगेगा.

क्या बोले कनाडा के वित्तमंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन?

ऐसे में देखने में आया है कि ओटावा ने अपने इस कदम को कुछ सीमित प्रोडक्ट तक ही सीमित रखा है. सरकार में वित्तमंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन ने कहा है कि सरकार ने आनुपातिक तरीका अपनाया है. इनमें बिजनेस से जुड़े विवाद के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने का फैसला किया है. हाल ही में जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, उससे छोटे और मध्य आकार के व्यवसायों पर बहुत ज्यादा असर डाल सकते हैं. इसलिए ओटावा ने टैरिफ के साथ - साथ एक बड़ा सपोर्ट पैकेज भी दिया है. साथ ही कंपनियां घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनी रह सकें.   

कनाडा अमेरिका में साल 2025 से जारी ट्रेड वॉर

दरअसल, पूरा विवाद उस ट्रेड वॉर का हिस्सा है, जो साल 2025 में शुरू हुई थी. उस वक्त ट्रंप ने सीमा सुरक्षा और फेंटानिल तस्करी को लेकर चिंता जताते हुए, कनाडाई सामानों पर टैरिफ लगाया था. टैरिफ आयातित सामानों पर लगने वाले टैक्स होते हैं. इसका मतलब है कि इसकी लागत आखिरकार बिजनेस और कस्टमर्स पर डाली जा सकती है. हालांकि, दोनों देशों के बीच ज्यादातर बिजनेस कनाडा-अमेरिका-मेक्सिको समझौते (CUSMA) के तहत होते हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 10:30 PM (IST)
Tags :
WORLD NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रेड वॉर: कनाडा का पलटवार, US प्रोडक्ट्स पर लगाया 20 अरब डॉलर का टैरिफ
ट्रेड वॉर: कनाडा का पलटवार, US प्रोडक्ट्स पर लगाया 20 अरब डॉलर का टैरिफ
विश्व
ईरान के साथ आया चीन, ट्रंप के बैन पर खूब सुनाया
ईरान के साथ आया चीन, ट्रंप के बैन पर खूब सुनाया
विश्व
Xप्लेन: क्या ईरान ट्रंप के 'इकोनॉमिक D-Day' से बच पाएगा? पढ़ें पूरी कहानी
क्या ईरान ट्रंप के 'इकोनॉमिक D-Day' से बच पाएगा? पढ़ें पूरी कहानी
विश्व
अब ट्रंप ने बदल दिया कनाडा के लेक का नाम, तनाव के बीच फैसला
अब ट्रंप ने बदल दिया कनाडा के लेक का नाम, तनाव के बीच फैसला
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: आरंभी ने सबके सामने खोला अवंतिका का सच, सबूत देख उड़े ससुराल वालों के होश!
Bollywood News: 'हैवान' का रोंगटे खड़े करने वाला ट्रेलर आउट! 18 साल बाद पर्दे पर आमने-सामने भिड़े अक्षय और सैफ (25.08.26)
CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के साथ आया चीन, ट्रंप के बैन पर खूब सुनाया
ईरान के साथ आया चीन, ट्रंप के बैन पर खूब सुनाया
दिल्ली NCR
हिजाब पर इलाहाबाद HC के फैसले पर खुर्शीद बोले, 'ये बहुत...'
हिजाब पर इलाहाबाद HC के फैसले पर खुर्शीद बोले, 'ये बहुत...'
क्रिकेट
अब साई सुदर्शन को टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, दिग्गज के बयान से मचा हड़कंप
अब साई सुदर्शन को टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, दिग्गज के बयान से मचा हड़कंप
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
TMC के 20 बागी सांसदों पर संकट, स्पीकर ने कहा- '7 दिनों के भीतर...'
TMC के 20 बागी सांसदों की बढ़ीं मुश्किलें, लोकसभा सचिवालय ने मांगा जवाब
इंडिया
IIT दिल्ली ने छात्र ऋषिकेश की मौत पर जताया दुख, उठाए ये कदम
IIT दिल्ली ने छात्र ऋषिकेश की मौत पर जताया दुख, उठाए ये कदम
इंडिया
प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?
प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?
टेक्नोलॉजी
सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत
सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget