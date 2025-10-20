अफगानिस्तान के साथ हाल ही में हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तान के घरेलू बाजार का बुरा हाल हो गया है. पाकिस्तान में टमाटर की कीमतों को पंख लग गए है. लाहौर-कराची समेत देश के कई बड़े शहरों में टमाटर का दाम 700 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है. रसोई की सबसे जरूरी सामग्री में शामिल टमाटर की कीमत कुछ हफ्ते पहले तक पाकिस्तान में 100 रुपये प्रति किलो थी, लेकिन अब कई गुना बढ़ोत्तरी के बाद टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं. टमाटर के दामों में कई गुना इजाफा होने से इसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के आम लोगों को हुआ है. देश के लोग इसे लेकर काफी परेशान हैं. वहीं, इस बढ़ोत्तरी के पीछे कई स्थानीय कारणों के साथ-साथ अफगानिस्तान से हुआ संघर्ष भी कहा जा रहा है.

पाकिस्तान की समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के कई हिस्से बाढ़ग्रस्त हैं, इससे खेतों में लगी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं. इसके साथ ही व्यापार में बाधा आने और आपूर्ति में कमी होने के कारण पाकिस्तान में टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं. दरअसल, पाकिस्तान के बाजार में ईरानी टमाटर आ रहे हैं, लेकिन सीमा पर बढ़े तनाव और सैन्य संघर्ष के बाद अफगानिस्तान निर्यात के निलंबन से पूरे पाकिस्तान में टमाटर समेत कई सब्जियों में दाम में भारी इजाफा हो गया है.

पाकिस्तान का पंजाब प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में टमाटरों के दाम में आए उछाल का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब प्रांत के झेलम और गुजरांवाला में देखा गया है. जहां, झेलम में टमाटर के दाम 700 रुपये प्रति किलो पहुंच गए हैं, वहीं, गुजरांवाला में इसकी ब्रिकी 575 रुपये प्रति किलो हो रही है.

पाकिस्तान के अन्य इलाकों की बात करें, तो मुल्तान में टमाटर की कीमत 450 रुपये प्रति किलो है, तो फैसलाबाद में 500 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है, जबकि प्रशासन की आधिकारिक दर सूची के मुताबिक टमाटर की अधिकतम कीमत 170 रुपये प्रति किलो है. वहीं, लाहौर में सरकारी रेट के तहत टमाटर का दाम 175 रुपये है, लेकिन बाजारों में टमाटर 400 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं.

