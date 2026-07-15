Thailand Visa Free: थाईलैंड घूमने की योजना बना रहे भारतीय पर्यटकों के लिए राहत की खबर है. थाई सरकार ने साफ कर दिया है कि भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा फिलहाल जारी रहेगी. हालांकि, इस सुविधा के तहत रहने की अधिकतम अवधि अब 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है. सरकार का कहना है कि यह फैसला भारतीय पर्यटकों के यात्रा पैटर्न और पर्यटन व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है.

वीजा-फ्री एंट्री रहेगी, लेकिन 30 दिन तक ही ठहर सकेंगे

थाईलैंड के पर्यटन मंत्री सुरासाक फानचारोएनवोराकुल ने बताया कि भारतीय नागरिक पहले की तरह बिना वीजा के थाईलैंड जा सकेंगे, लेकिन अब वे अधिकतम 30 दिनों तक ही वहां रह सकेंगे. इससे पहले भारतीयों को 60 दिनों तक वीजा-फ्री रहने की अनुमति थी.

वीजा नियम बदलने की चर्चा से घटे थे भारतीय पर्यटक

कुछ समय पहले थाई सरकार ने वीजा-फ्री देशों की सूची घटाने का प्रस्ताव रखा था. हालांकि यह प्रस्ताव लागू नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से भारतीय यात्रियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी और भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई. इसके बाद सरकार ने भारतीयों के लिए वीजा-फ्री सुविधा जारी रखने का फैसला किया.

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भारत थाईलैंड के बड़े पर्यटन बाजारों में शामिल

भारत, चीन और मलेशिया के बाद थाईलैंड के सबसे बड़े पर्यटन बाजारों में शामिल है. बड़ी संख्या में भारतीय हर साल छुट्टियां मनाने, हनीमून और पारिवारिक यात्रा के लिए थाईलैंड जाते हैं. ऐसे में सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों के लिए वीजा-फ्री सुविधा जारी रखने का निर्णय लिया है.

अवैध गतिविधियों पर रोक के लिए बदले गए नियम

थाई सरकार का कहना है कि वीजा-फ्री व्यवस्था का कुछ विदेशी नागरिक गलत इस्तेमाल कर रहे थे. कई मामलों में बिना अनुमति काम करने और वीजा नियमों का उल्लंघन करने की शिकायतें मिली थीं. इसी वजह से सरकार ने वीजा-फ्री रहने की अवधि घटाकर 30 दिन करने का फैसला किया है.

इन देशों के नागरिकों को भी मिलेगा लाभ

भारत के अलावा क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, माल्टा और मालदीव के नागरिक भी अब 30 दिनों तक वीजा-फ्री एंट्री का लाभ उठा सकेंगे. थाई सरकार ने संकेत दिया है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस व्यवस्था की फिर से समीक्षा की जा सकती है.