23 जनवरी 2026 को अजुर एयरलाइंस की फ्लाइट ZF-2998 थाईलैंड के फुकेट से रूस के बरनौल जा रही थी. तभी पायलट को हवा में तकनीकी खराबी का सिग्नल मिला, जिसके बाद चीन के लांझोऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. इस फ्लाइट में 238 यात्री सवार हैं.

प्लेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित

अजुर एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि फ्लाइट की लैंडिंग सुरक्षित तरीके से हो गई. प्लेन में सवाल 238 सभी सवार यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित है. प्लेन में तकनीकी खराबी की जांच की जा रही है. फ्लाइटरडार के मुताबिक, हवा में 6.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर तकनीकी खराबी का संकेत मिला था. यह फ्लाइट दोपहर करीब 1 बजे रूस के लिए रवाना हुई थी. यह विमान लांझोऊ एयरपोर्ट के पश्चिमी हिस्से में करीब 45 मिनट तक होल्डिंग पैटर्न में उड़ता रहा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आमतौर पर ऐसा प्लेन का फ्यूल कम करने या इमरजेंसी सेवाएं व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है. फिर फ्लाइट को सुरक्षित लैंड कराया.

इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रनवे खाली कराया गया

अजुर एयरलाइंस की प्रेस सर्विस ने बयान जारी करते हुए कहा कि फ्लाइट अनिर्धारित लैंडिंग के लिए लांझोऊ एयरपोर्ट के रनवे- 19 पर उतारा है. हर स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है और हालात कंट्रोल में हैं. वहीं लांझोऊ एयरपोर्ट प्रशासन ने पहले ही आपातकालीन सेवाओं को तैनात कर दिया था. रनवे खाली कराया गया, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीमें और सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहीं.

तीन महीने पहले फ्लाइट कैबिन में लगी थी आग

इससे पहले अक्टूबर 2025 में हांझोऊ से सियोल जा रही एयर चाइना की एक फ्लाइट को शंघाई में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी. फ्लाइट के केबिन के अंदर लीथियम बैटरी में आग लग गई. X पर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पैसेंजर और क्रू एक ओवरहेड कम्पार्टमेंट में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे. जब आग बुझाई जा रही थी, तो पैसेंजर कोरियन भाषा में 'जल्दी करो' चिल्लाने लगे थे.