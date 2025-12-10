थाईलैंड-कंबोडिया सीमा विवाद ने लिया जंग का रूप, ट्रंप ने फोन कर रुकवाने का भरा दम

थाईलैंड और कंबोडिया में शुरू हुआ बॉर्डर विवाद अब जंग का रूप ले चुका है. थाईलैंड की एयर-स्ट्राइक के बाद कंबोडिया ने भी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से थाई आर्मी के ठिकानों पर हमला किया है. इस बीच दोनों देशों के बीच विवादित हिंदू मंदिर प्रिया-विहार पर कंबोडिया ने सैनिकों को तैनात कर दिया है. क्योंकि थाईलैंड की सेना आगे बढ़ रही है और कंबोडिया के कई सीमावर्ती इलाकों को अपने कब्जे में कर रही है.

दो महीने भी टिक नहीं पाया सीजफायर

दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर युद्ध रुकवाने का दम भरा है. अक्टूबर के महीने में ट्रंप ने मलेशिया की मदद से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्धविराम समझौता कराया था, जो महज दो महीने भी टिक नहीं पाया. दोनों देश (थाईलैंड और कंबोडिया) एक दूसरे पर युद्धविराम समझौते को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं.

इस बीच कंबोडिया की सेना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बीएम-ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को एक के बाद एक फायर करते हुए देखा जा सकता है. माना जा रहा है कि कंबोडियाई सेना ने थाई आर्मी के किसी ठिकानों को इस रॉकेट फायरिंग से निशाना बनाया है.

टैंक के साथ आगे बढ़ रही थाईलैंड

थाईलैंड की सेना भी विवादित इलाकों में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आगे बढ़ रही है. थाई आर्मी के वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह बख्तरबंद गाड़ियों पर चढ़े सैनिक, कंबोडिया के विवादित इलाकों पर कब्जा रहे हैं. खाली पड़े गांव पर थाई आर्मी कब्जा कर रही है और सड़कों पर लगे कंबोडियाई साइन-बोर्ड तोड़ रही है.

थाईलैंड सैनिक, गांव में खाली पड़ी उन बिल्डिंग पर अंधाधुंध गोलियों बरसाती भी देखी जा सकती है, जिसमें कंबोडियाई सैनिकों के छिपे होने की आशंका होती है. थाई आर्मी को आगे बढ़ता देख, कंबोडिया ने विवादित प्रिया (प्रिहा)-विहार मंदिर पर हथियारबंद सैनिकों को तैनात कर दिया है. दरअसल, थाईलैंड इस मंदिर को हमेशा से अपनी सीमा के भीतर मानता आया है, जबकि कब्जा कंबोडिया का है. ऐसे में कंबोडिया को आशंका है कि थाई आर्मी मंदिर की तरफ बढ़ सकती है.

क्यों अक्सर भिड़ जाते हैं दोनों देशों के सैनिक?

यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में भगवान शिव के इस मंदिर का निर्माण 9-12 शताब्दी के बीच कंबोडिया के खमेर साम्राज्य के राजाओं ने कराया था. बॉर्डर पर विवादित मंदिर होने के चलते, थाईलैंड और कंबोडिया के सैनिक, पेट्रोलिंग के वक्त यहां भिड़ जाते हैं, जिसके चलते समय-समय पर सैन्य टकराव की स्थिति बन जाती है. दोनों देशों के बीच पिछले 100 वर्षों से इस मंदिर को लेकर तकरार रही है.

सोमवार को थाईलैंड ने कंबोडिया के एक खाली पड़े कैसिनो पर एफ-16 लड़ाकू विमान से हवाई हमला किया था. इस कैसिनो को कंबोडिया के सैनिक, अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे.

दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों से लोगों का पलायन

पिछले 3-4 दिनों से चल रहे टकराव के चलते लाखों की तादाद में दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों से लोगों का पलायन हो रहा है. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जुलाई के महीने से तनाव चल रहा है. उस दौरान भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर हवाई हमले किए थे, जिसमें करीब 50 लोगों की जान चली गई थी और लाखों की संख्या में लोगों को बॉर्डर इलाका खाली करना पड़ा था.