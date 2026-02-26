हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तेलंगाना की वारंगल जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराई गई बिल्डिंग

Warangal District Court: वारंगल पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन कॉल मिला. इसमें कॉलर ने दावा किया कि जिला कोर्ट के अंदर एक विस्फोटक बम रखा हुआ है. किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता है. इससे हड़कंप मच गया.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 26 Feb 2026 06:03 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के वारंगल स्थित जिला कोर्ट परिसर में आज दोपहर अचानक दहशत का माहौल बन गया, जब एक अज्ञात कॉलर ने पुलिस को अदालत परिसर में बम रखे होने की सनसनीखेज जानकारी दी, जिसके तुरंत बाद प्रशासन ने सतर्क होते हुए पूरे इलाके को खाली कराया और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच के लिए विस्तृत अभियान शुरू कर दिया. यह खबर आते ही अदालत परिसर में हड़कंप मच गया और वकीलों, मुकदमेबाजी के लिए आए लोगों और अदालती कर्मचारियों में दहशत के साये देखे गए.

पुलिस कंट्रोल रूम को मिली थी बम की सूचना

घटना का सिलसिला यह है कि पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन कॉल मिला, जिसमें कॉलर ने दावा किया कि जिला कोर्ट के अंदर एक विस्फोटक बम रखा हुआ है, जो किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता है. इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच गए. देखते ही देखते पुलिस बल ने पूरे कोर्ट परिसर को घेर लिया और अंदर मौजूद लोगों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया. चूंकि अदालतें सार्वजनिक स्थान होती हैं और वहां भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए पुलिस ने किसी तरह की जोखिम नहीं उठाई और तत्काल इवैक्यूएशन (खाली कराने) का आदेश दे दिया. मौके पर बम निरोधक दस्ते (बॉम्ब स्क्वॉड) और कुत्तों की टोली के साथ फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है ताकि हर कोने की जांच की जा सके.

बीते एक हफ्ते में तीसरी हॉक्स कॉल 

इस हफ्ते यह तीसरी होक्स कॉल है, इस हफ्ते की शुरुआत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई कोर्ट में धमकी मेल से भेजी गई थी, लेकिन आज एक और धमकी कॉल पर मिली जो बाद में सिर्फ झूठ साबित हुई है. लेकिन प्रशासन की मंशा साफ है कि वो किसी भी सूरत में लापरवाही नहीं बरत सकती. इस समय वारंगल जिला कोर्ट का पूरा कामकाज रोक दिया गया है और सुरक्षा कर्मी मौके पर हर छोटी से छोटी चीज की जांच कर रहे हैं. वहीं, पुलिस उस कॉलर का पता लगाने के लिए भी तकनीकी जांच में जुटी है ताकि पता चल सके कि आखिर इस तरह का फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है और क्यों. अभी तक परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन ऑपरेशन जारी है.

Published at : 26 Feb 2026 06:03 PM (IST)
Warangal District Court Bomb Threat TELANGANA
Embed widget