रूस में फंसे हैदराबाद के मोहम्मद अहमद, ओवैसी ने भारतीय दूतावास को लिखा पत्र

रूस में फंसे हैदराबाद के मोहम्मद अहमद, ओवैसी ने भारतीय दूतावास को लिखा पत्र

रूस में स्थित भारतीय दूतावास ने औवेसी के ई-मेल का जवाब देते हुए कहा कि मोहम्मद अहमद का विवरण रूसी अधिकारियों के साथ साझा किया गया है.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 17 Oct 2025 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का रहने वाले युवा मोहम्मद अहमद रूस में फंस गया है. निर्माण कंपनी में नौकरी का झांसा देकर रूस भेजे गए अहमद को यूक्रेन से लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है. मोहम्मद जो राज भवन के सामने के रहने वाले हैं, उन्हें मुंबई की 'ट्रस्ट कंसल्टेंसी' के मालिक आदिल ने रूस में अच्छी नौकरी का वादा देकर भेजा था. 

25 अप्रैल, 2025 को रूस पहुंचने के बाद उन्हें एक महीने तक कोई काम नहीं दिया गया. इसके बाद उन्हें और 30 अन्य लोगों को जबरदस्ती एक दूरदराज़ के इलाके में ले जाया गया, जहां उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया. इस समूह में 6 अन्य भारतीय भी हैं. 

26 लोगों को यूक्रेनी सेना से लड़ने के लिए भेजा गया
प्रशिक्षण के बाद 26 लोगों को यूक्रेनी सेना से लड़ने के लिए सीमा पर भेज दिया गया. रास्ते में अपनी जान बचाने के लिए मोहम्मद सेना के वाहन से कूद गए, जिससे उनके दाहिने पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया. एक बयान में उन्होंने बताया कि उनके समूह के करीब 17 लोग युद्ध में मारे जा चुके हैं और उन्हें या तो लड़ने के लिए कहा जा रहा है या फिर जान से मारने की धमकी दी जा रही है.

इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) को एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम स्थित पार्टी मुख्यालय में मुलाकात की. अहमद की पत्नी सहित उनके परिवार ने ओवैसी से अपने बेटे को इस नरक से बचाने की गुहार लगाई है.

ओवैसी ने भारतीय दूतावास को लिखा पत्र   
ओवैसी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अहमद की शीघ्र वापसी की मांग की है. साथ ही उन्होंने रूसी राजदूत को भी पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मोहम्मद की सुरक्षित घर वापसी हो सके.

भारतीय दूतावास ने क्या कहा 
रूस में स्थित भारतीय दूतावास ने औवेसी के ई-मेल का जवाब देते हुए कहा कि मोहम्मद अहमद का विवरण रूसी अधिकारियों के साथ साझा किया है और रूसी सेना से उनकी शीघ्र रिहाई और सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है. भारतीय दूतावास रूसी सेना में भारतीय नागरिकों के सभी मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर नज़र रख रहा है. 

Published at : 17 Oct 2025 02:39 PM (IST)
Hyderabad RUSSIA Mohammed Ahmed
